La saison historique du volleyball du Kentucky se termine par un championnat national.

Les Wildcats n ° 2 ont abandonné le premier set, mais ont remporté les trois suivants pour vaincre la puissance éternelle n ° 4 du Texas en quatre sets (20-25, 25-18, 25-23, 25-22) samedi soir.

Il s’agit du premier titre national du Kentucky dans l’histoire du programme et ils sont devenus la première équipe SEC de l’histoire à remporter le titre.

En cinq matchs de tournoi disputés, les Wildcats n’ont perdu que deux sets tout au long des séries éliminatoires.

Alli Stumler a ouvert la voie avec 26 attaques décisives. Madi Skinner en avait 19 et Avery Skinner en avait 14. Joueur de l’année AVCA Madison Lilley a été énorme pour l’équipe avec 53 passes et 19 fouilles et a été nommée Joueuse par excellence du championnat.

Cette équipe a joué inspirée pour plus d’une raison. Pour apporter ce trophée à Lexington, non seulement pour la communauté de volleyball, mais pour un programme athlétique blessant.

Le Kentucky a honoré le basketteur tombé Terrence Clarke avant le match de samedi après son décès en raison d’un accident de voiture deux jours auparavant. L’équipe a déclaré qu’elle «jouait pour le n ° 5».

Le match a été une bataille du début à la fin avec le premier set, donnant le ton du match.

Les deux équipes ont échangé des points tout le set, mais une mise à mort de Skylar Fields a donné aux Longhorns une certaine marge de manœuvre et une avance de 14-10, forçant un temps mort du Kentucky et de l’entraîneur de l’année AVCA Craig Skinner. Les Wildcats essaieraient de répondre mais ne pourraient jamais se remettre complètement du déficit alors que le Texas atteignait 0,455 par rapport à 0,216 du Kentucky, assez pour la victoire de 25-20 dans le cadre d’ouverture.

Le Kentucky est sorti beaucoup mieux du deuxième set, prenant une avance de 15-10 grâce à un score de 4-0 et de gros blocs d’Azhani Tealer. À partir de là, c’était tous les Wildcats qui ont clôturé le set avec un as au service de Stumler pour gagner le set deux 25-18 et égaler le match à 1.

Le troisième set a été noué à 13 ans avant que le Kentucky ne trouve une marge de manœuvre après les meurtres du duo soeur d’Avery et Madi Skinner pour prendre une avance de 15-13. L’ensemble serait loin d’être facile. Avec une avance de 23-20, les Longhorns ont marqué deux autres points pour forcer un autre temps mort de Skinner. Les Wildcats ont tenu bon et la mort de Madi Skinner a donné aux Cats la victoire 25-23 dans le set et a mis l’équipe en bleu et blanc devant dans le match 2-1.

Une équipe qui a disputé sept titres nationaux, tout le monde savait que le Texas n’avait pas l’intention de se replier tout en traînant 2-1 dans le match. Un départ 6-1 au set a mis les Longhorns aux commandes. Le Kentucky a montré un peu de lumière après des erreurs d’attaque consécutives du Texas qui ont donné aux Wildcats une avance de 14-13.

De là, la nuit appartenait au Kentucky.

Avec le set noué à 21, les Wildcats ont clôturé le match sur un score de 4-1 et une mise à mort de Stumler a scellé l’affaire. Le Kentucky a remporté le set 25-22 et le match 3-1 pour apporter officiellement le titre à Lexington.

« Ils ont joué de façon phénoménale ce soir », a déclaré l’entraîneur du Texas Jerritt Elliott. «Nous ne pouvions tout simplement pas les sortir du système. Nous n’avons pas pu obtenir de points et ils étaient tellement efficaces.

Le Kentucky termine l’année 24-1.

Rejoignez Dominique Yates. Twitter: @RealDYates. Courriel: dyates@courierjournal.com