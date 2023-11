Le Kentucky Basketball bat le Texas A&M Commerce : récapitulatif, 4 points à retenir et acclamations d’après-match

Le Kentucky a utilisé une séquence de 30-9 en première mi-temps pour surmonter un départ lent et se retirer pour remporter la deuxième victoire. Désormais, tous les regards se tournent vers le Kansas.

Les Wildcats du Kentucky sont passés à 2-0 lors de la jeune saison ce soir alors qu’ils se battaient au-delà du Texas A&M Lions du commerce, 81-61.







Si vous aviez regardé le score au début de la première mi-temps, il n’aurait certainement pas été comme vous le pensiez. Les Lions ont démarré rapidement, mais heureusement, cela n’a pas duré, car les Cats ont pris le relais assez rapidement. Menés par Antonio Reeves, les Cats ont terminé la première mi-temps sur une séquence de 30-9 et sont rentrés aux vestiaires avec une avance de 38-30.

Le Kentucky avait une solide emprise sur la seconde période. Avec une défense plus solide, ainsi qu’un jeu constant dans la zone arrière, les Cats ont réussi à faire exploser celui-ci.

Avec une rotation raccourcie ce soir en raison de l’absence d’Adou Thiero, une victoire éclatante n’est que la cerise sur le gâteau.

La prochaine étape est un rendez-vous avec le n°1 Jayhawks du Kansas au United Center de Chicago mardi.

Jetons maintenant un coup d’œil rapide aux quatre points à retenir de la victoire de ce soir.

Les Lions commencent bien

Dans ce qui était probablement un premier score choquant pour tous ceux qui regardaient, Texas A&M Commerce a pris une avance de 10 points sur les Cats. Une équipe qui est entrée à la Rupp Arena avec seulement neuf tirs à trois toute la saison en est ressortie et en a fait cinq en première mi-temps.

Le scénario du « type aléatoire éteint les lumières dans Rupp » était très présent, car les Lions sont entrés dans la nuit 9/53 depuis les profondeurs, mais ont réussi 10 de leurs 25 premières tentatives sur trois dans celle-ci.

Pour une jeune équipe, un test comme celui-ci est cependant une bonne chose, et cette équipe a fait preuve de combativité et de volonté pour revenir rapidement devant. Personne ne va excuser que cela se produise, mais voir le combat est un bon signe, avec un grand rendez-vous contre le Kansas mardi soir.

Reed Sheppard continue d’impressionner

Lorsque le retour a commencé en première mi-temps, il a commencé lorsque Sheppard a pris la parole. Bonne chance pour trouver un joueur sur le terrain qui va plus fort que lui des deux côtés.

Il ne donne peut-être pas beaucoup de chiffres dans une seule statistique, mais ce sont les chiffres qu’il donne à tous les niveaux qui vont lui permettre de continuer à jouer un rôle important dans cette équipe. Et sa longueur aide le Kentucky à ne pas se faire prendre dans la peinture.

Ne soyez pas choqué s’il se bat pour le titre de MVP du jeu après chaque match, compte tenu de la façon dont il s’est comporté jusqu’à présent.

La zone arrière s’en va

Même lorsque tous les joueurs de sept pieds sont en bonne santé et prêts à jouer, c’est la zone arrière qui va prendre les places de cette équipe cette saison. Ce soir, c’est exactement ce que nous avons vu.

Avec Antonio Reeves, DJ Wagner et Rob Dillingham marquant tous à deux chiffres, il va être difficile d’arrêter cette équipe alors qu’ils jouent tous aussi bien offensivement. Ajoutez les autres statistiques et le jeu de Justin Edwards, et ils seront presque imparables.

Reeves a ouvert la voie avec 21 tirs à 8/14 (5/8 en profondeur) et a été vraiment bon en première mi-temps lorsque le Kentucky a chuté tôt.

John Calipari a enfin ses hommes pour faire fonctionner son système. Ce sera encore une fois une saison amusante.

La profondeur de la zone avant sera la bienvenue

Oui, la zone arrière est impressionnante et Tre Mitchell se bat en bas, mais le retour d’Aaron Bradshaw, Zvonimir Ivisic et Ugonna Onyenso sera grandement apprécié.

Pourquoi ? Principalement à des fins de rebond.

Les Cats ont à peine dépassé les Lions ce soir, et avec le Kansas sur le pont, cela pourrait être un facteur décisif mardi soir. Le fait que Thiero ait raté ce match à cause d’une commotion cérébrale n’a certainement pas aidé, car cette zone avant ne peut plus se permettre de perdre si elle espère s’accrocher au Kansas.

Il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter, mais leur hauteur manque grandement dans ces premiers jeux.

Et nous devons remercier Tre Mitchell pour avoir rebondi après un match médiocre lors du premier match, alors qu’il a accumulé 18 points sur un tir de 8/11 (1/2 en profondeur) avec huit rebonds, une passe décisive et un bloc. .

Ça fera l’affaire.

Maintenant, parlons de la victoire !

En savoir plus