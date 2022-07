Le Kentucky attribue une licence pour l’hippodrome Quarter Horse

FRANKFORT, Ky. (AP) – La Commission des courses de chevaux du Kentucky a accordé une licence pour une nouvelle installation avec des plans pour offrir des courses de chevaux de quart dans l’État.

Revolutionary Racing construira à Ashland, dans le Kentucky, et comportera une piste américaine de “course de sprint” de quart de cheval et une installation historique de courses de chevaux, a annoncé mardi l’administration du gouverneur Andy Beshear.

Les machines de course historiques permettent aux gens de parier sur des courses de chevaux passées générées aléatoirement. Les jeux montrent généralement des vidéos de courses de chevaux condensées.

Revolutionary Racing a obtenu la dernière licence de course disponible dans le Kentucky, selon des responsables de l’État. Le projet investit 55 millions de dollars et crée 200 emplois, a déclaré Beshear.

La demande comprenait une demande de construction d’une piste de course de chevaux quart dans le comté de Boyd. La première phase comprend la construction de la piste de course de vitesse, de l’installation historique de courses de chevaux, d’un paddock avec des bureaux et d’un anneau de marche, de deux granges de course avec 88 stalles chacune, d’une grange d’essai et d’un parking.

Le projet de construction devrait être achevé en 2024.

The Associated Press