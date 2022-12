Le Kenkre FC tient le Gokulam Kerala FC pour un match nul 1-1

Le Kenkre FC a fait match nul 1-1 contre le Gokulam Kerala FC lors du cinquième tour de la I-League au Cooperage Stadium de Mumbai, dimanche.

Un but inscrit en début de première mi-temps par Lalhmangaihsanga Ralte a été annulé par une frappe en seconde période de Shijin Thadhayouse alors que les hôtes tenaient les doubles champions à un match nul.

Le Kenkre FC a connu un départ de rêve en prenant la tête après seulement trois minutes de jeu. Dans une tentative de bloquer un centre d’Al Azhar Delhiwala, Rahul Raju de Gokulam a manipulé le ballon en donnant un coup franc à Kenkre. La défense de Gokulam n’a pas réussi à dégager le coup franc d’Azfar Noorani, qui a trouvé son chemin vers Lalhmangaihsanga Ralte dans la surface de réparation, qui a puisé dans un but ouvert.

Construisant à partir de l’arrière, les champions en titre ont lentement progressé dans le match. Au milieu de la première mi-temps, Gokulam a commencé à mettre la pression sur la défense locale. Cependant, Kenkre, qui s’est adapté à un jeu de contre-attaque, est resté efficace dans sa stratégie.

A la 24e minute, Kenkre rattrape les visiteurs en contre. Aravindraj Rajan a récupéré le ballon au milieu de terrain et l’a transmis à Aman Gaikwad sur l’aile droite. Gaikwad a renvoyé le ballon à Rajan, qui a poursuivi sa course dans la surface. Avec seulement le gardien Shibinraj Kunniyil à battre, Rajan a décoché un tir bas, qui a été sauvé par Kunniyil.

De l’autre côté, l’attaquant de Gokulam Auguste Somlaga s’est retrouvé à l’orée de la surface de réparation mais sa frappe est passée à côté. A dix minutes de la mi-temps, Gokulam a failli égaliser. Farshad Noor a pris un tir du pied gauche depuis le bord de la surface visant le coin inférieur mais il a été dévié en corner par le gardien de Kenkre Tenzin Samdup. Gokulam a reçu des coups de pied arrêtés consécutifs mais n’a pu en faire aucun usage.

L’entraîneur-chef camerounais de Gokulam Kerala, Richard Towa, a effectué trois changements à la mi-temps. L’un des remplaçants, Arjun Jayaraj, a presque égalisé pour les visiteurs deux minutes après le début de la seconde période. Son compatriote remplaçant Noufal PN a passé le ballon sur le chemin de Jayaraj à l’intérieur de la surface, qui a décoché un tir puissant mais juste au-dessus de la barre.

Jayaraj était à nouveau dans le vif du sujet alors qu’il traversait le ballon dans la surface et après une série de tirs bloqués et de dégagements manqués, le ballon est tombé pour Shijin Thadhayouse, qui a égalisé pour les Malabarians à la 54e minute alors que le gardien de but de Kenkre Samdup n’a pas réussi à s’arrêter. un effort assez faible.

Aman Gaikwad de Kenkre a continué à afficher son rythme et ses compétences. À l’heure de jeu, l’ailier de 21 ans a lancé une balle taquine pour Raju dans la surface, mais l’attaquant n’a pas pu connecter sa tête. Neuf minutes plus tard, Kynsailang Khongsit a joué un face à face rapide avec Raju et l’arrière a tiré au but mais il a été sauvé par Kunniyil.

Gokulam Kerala est désormais cinquième du classement avec huit points en cinq matchs, tandis que Kenkre compte désormais cinq points en autant de matchs et occupe la neuvième place.

