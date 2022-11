Le Kemp obstiné et concentré de Géorgie surmonte Trump et Abrams

ATLANTA (AP) – Tout d’abord, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a ignoré le fait d’être pris pour cible par l’ancien président Donald Trump.

Ensuite, le républicain sortant a épuisé la superstar démocrate Stacey Abrams pour la deuxième fois, aboutissant à une victoire électorale décisive mardi.

Maintenant, alors qu’il célèbre sa réélection, Kemp fait valoir que son approche conservatrice sans drame est la voie à suivre pour le GOP.

“Cette élection prouve que lorsque les républicains restent concentrés sur des solutions du monde réel qui donnent la priorité aux personnes qui travaillent dur, nous pouvons gagner maintenant, mais aussi à l’avenir, vous tous.” Kemp a déclaré à ses supporters en déclarant sa victoire mardi.

Kemp a largement joué le rôle d’Abrams en 2018, faisant des publicités accrocheuses où il a pointé une arme sur un adolescent et a promis d’utiliser son camion pour rassembler des immigrants vivant illégalement dans le pays afin de se positionner comme conservateur dans une primaire républicaine.

En tant qu’orateur public, il prononce de courts discours ponctués de slogans de football de l’Université de Géorgie.

L’un de ces slogans – “Keep choppin ‘” – remonte à l’équipe des Bulldogs en 2018 lorsque Kemp s’est présenté pour la première fois au poste de gouverneur. Et cela résume l’approche obstinée de Kemp.

Kemp se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Il n’a jamais mordu à l’appât d’attaquer Trump en public, même lorsque Trump le sauvait tous les jours pour avoir refusé d’annuler les élections de 2020. Il ne peut pas atteindre des sommets rhétoriques, mais il fait rarement un trébuchement qu’il est obligé de défendre. Et il a utilisé sa fonction pour maximiser son avantage : l’ancien secrétaire d’État a récolté les bénéfices des électeurs concluant qu’il a fait preuve d’indépendance et de stabilité.

Seung Lee, un testeur de logiciels, est un exemple d’électeur qui aurait pu devenir démocrate – il a voté pour le sénateur américain sortant Raphael Warnock plutôt que pour le challenger républicain Herschel Walker. Mais le résident de la banlieue d’Atlanta de Decatur a choisi Kemp, citant un niveau de confort et de satisfaction avec le titulaire.

“Nous savons déjà comment les choses se passent lorsque Kemp est au pouvoir et je n’aime pas vraiment Abrams”, a déclaré Lee.

Des électeurs comme celui-là ont aidé Kemp à remporter plus de 53% des bulletins de vote, battant Abrams par 300 000 voix sur 4 millions. Cela peut ne pas ressembler à un glissement de terrain dans d’autres États où les démocrates ou les républicains remportent la victoire. Mais la victoire de Kemp était plus de cinq fois plus importante qu’en 2018. Et elle pourrait être proche du plafond pour un candidat du GOP dans une Géorgie étroitement divisée, où les partisans ont tendance à être retranchés, a déclaré Alec Poitevint, un partisan de Kemp et ancien républicain de l’État. Président du parti.

“Parmi les votes disponibles – qui ont eu l’occasion de voter pour Brian Kemp – il les a presque tous obtenus”, a déclaré Poitevint.

C’est tout un revirement par rapport au début de 2021, lorsque les partis républicains du comté ont adopté des résolutions censurant Kemp pour son soutien insuffisant à Trump. Kemp a été hué par certains lors de la convention républicaine de l’État cette année-là. Mais cet opprobre a renforcé l’image de Kemp parmi les républicains modérés et les indépendants qui n’aimaient pas Trump et qui détestaient les tentatives de l’ancien président d’annuler les élections de 2020.

“Il a prouvé qu’il n’était pas seulement un conservateur traditionnel, mais qu’il était aussi son propre homme”, a déclaré Eric Tanenblatt, un lobbyiste qui a été chef de cabinet du gouverneur républicain Sonny Perdue et plus tard coprésident des finances nationales pour le républicain Mitt Romney en 2012. la campagne présidentielle. « Il a juré allégeance à la Constitution et non à une seule personnalité politique, et je pense que les gens ont respecté cela. Il a défendu l’État de droit au moment où cela comptait le plus.

La fortune du gouverneur a commencé à renaître parmi les partisans républicains lorsqu’il a signé une nouvelle loi électorale qui a été vivement attaquée par les démocrates. Après que la réaction du public ait conduit la Major League Baseball à retirer le match des étoiles du stade des Braves d’Atlanta, Kemp est passé à l’offensive, défendant la loi et ses partisans républicains. Le gouverneur a également gagné un pari en supprimant les restrictions imposées aux entreprises géorgiennes pendant la pandémie de COVID-19, malgré une pluie de critiques.

“Il a maintenu l’État à flot pendant la folie du COVID”, a déclaré Herb McCaulla, le propriétaire d’une entreprise de souvenirs qui a voté pour Kemp. “Nous ne souffrons pas comme certains autres États qui ferment les choses.”

L’affirmation de Kemp selon laquelle cette décision a suralimenté l’économie de l’État géorgien a été la pierre angulaire d’une campagne de réélection qui a principalement mis en évidence son bilan, ne faisant qu’une poignée de nouvelles promesses pour un second mandat.

“Lorsque vous êtes un candidat sortant, l’élection est un référendum sur vous”, a déclaré Tanenblatt,

Kemp a également utilisé efficacement son pouvoir. Il a signé une série de projets de loi conservateurs qui ont aidé à mettre fin à un défi approuvé par Trump de l’ancien sénateur David Perdue. Kemp a embarrassé Perdue, gagnant par une large marge. Dans le même temps, Kemp distribuait de l’argent de secours fédéral COVID-19 et des fonds d’État excédentaires – dépensant près d’un milliard de dollars pour suspendre la taxe sur l’essence de l’État depuis mars, un autre milliard de dollars pour accorder des remboursements d’impôt sur le revenu et plus de 800 millions de dollars donnant 350 paiements de dollars aux bénéficiaires de coupons alimentaires, de Medicaid et d’autres avantages publics.

Les dépenses de Kemp, y compris les augmentations de salaire des enseignants et des employés de l’État, ont laissé les démocrates furieux, car Kemp s’est prononcé contre le projet de loi soutenu par les démocrates au Congrès qui a envoyé une grande partie de l’argent à la Géorgie.

“Il est toujours difficile d’aller contre un titulaire”, a déclaré le représentant de l’État démocrate Al Williams de Midway, qui est proche d’Abrams. “C’est doublement difficile lorsque le titulaire a le contrôle d’une quantité inépuisable d’argent fédéral.”

Kemp a déclaré que c’était sa réponse à l’inflation, ce qu’il appelait parfois l’agenda “Biden-Abrams”, liant Abrams à l’impopularité du président Joe Biden. C’était une grande partie des “vents contraires” dont la directrice de campagne d’Abrams, Lauren Groh-Wargo, a mis en garde à plusieurs reprises.

Près de la moitié des électeurs géorgiens ont déclaré que l’économie était le problème le plus urgent auquel le pays était confronté, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de 3 200 électeurs de l’État. Environ un tiers des Géorgiens ont déclaré que leur famille accusait un retard financier. Une majorité de ces électeurs ont voté pour Kemp et Walker.

La hausse des coûts a été désignée comme l’une des principales préoccupations des électeurs de l’État, avec environ 9 sur 10 affirmant que le prix gonflé de l’épicerie, de l’essence et d’autres biens est un facteur important dans la façon dont ils votent.

Même si Abrams a de nouveau surpassé Kemp, avec un total approchant les 100 millions de dollars contre environ 70 millions de dollars pour Kemp, elle n’a pas été en mesure de surmonter les avantages accumulés par Kemp. Les cotes de popularité de Kemp ont constamment dépassé celles d’Abrams dans les sondages, reflétant en partie des années d’attaques contre Abrams par les républicains. Kemp a nourri cette aversion, l’appelant «la célébrité Stacey» et soulignant ses ambitions nationales. La plus grande ligne d’applaudissements de son discours de souche a été prononcée mardi.

« Stacey Abrams ne sera pas notre gouverneur ou votre prochain président », a déclaré Kemp.

Jeff Amy, l’Associated Press