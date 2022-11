Le Kelowna Curling Club célèbre la Journée du curling en Colombie-Britannique

Le Kelowna Curling Club a tenu une journée portes ouvertes le samedi 5 novembre pour célébrer la Journée du curling en Colombie-Britannique et le 80e anniversaire du club.

« Nous avons invité les gens à venir essayer le curling », a déclaré le directeur général du club de curling de Kelowna, Jock Tyre. “Tout le monde suit une leçon d’une heure et pendant ce temps, ils apprennent à glisser, à se sentir en sécurité et à l’aise, à balayer et à lancer une pierre sur toute la longueur de la glace.”

Établi en 1942, le club compte actuellement plus de 1 100 membres et compte 12 patinoires, ce qui en fait le plus grand club au Canada.

“Chaque fois que nous pouvons ouvrir les portes et inviter plus de gens à venir, c’est génial”, a déclaré Tyre. « Nous sommes un bâtiment public et un lieu public et nous voulons vraiment donner à tout le monde de tous les âges une chance de jouer au curling parce que c’est tellement amusant. En tant qu’organisme à but non lucratif, notre objectif est vraiment d’être ici pour le curling.

“Il est temps que l’hiver arrive et que les gens pensent aux sports d’hiver.” dit Tyr.

Le club de curling de Kelowna est situé au 551, avenue des loisirs.

ActivitéscurlingÉvénementsKelownaOkanagan