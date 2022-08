Le Kelowna Community Theatre lance une billetterie interne

Le Kelowna Community Theatre a lancé sa propre billetterie interne.

Depuis le 19 août, les amateurs de théâtre peuvent acheter des billets pour les événements à venir sur le site Web du théâtre ou en personne au 1375, rue Water.

« Comme c’est l’année de notre anniversaire de diamant (6o), nous sommes particulièrement ravis d’offrir ce nouveau service à la communauté », a déclaré Caroline Ivey, directrice. “Nous sommes désormais un guichet unique pour les résidents et les visiteurs qui souhaitent profiter de divertissements en direct de classe mondiale.”

Au cours des dernières années, les clients des théâtres ne pouvaient acheter des billets qu’auprès de divers fournisseurs de billetterie tiers.

“Cette approche a bien fonctionné pour la billetterie des spectacles individuels, mais cela signifiait que les clients avaient moins d’occasions de s’arrêter au théâtre lui-même”, a ajouté Ivey.

Le fait d’avoir un emplacement central pour la vente des billets, géré par le personnel de la ville, signifie que les clients du théâtre peuvent être sûrs qu’ils obtiennent des billets des présentateurs et des artistes à des prix équitables.

Visitez leur site Web pour les billets d’événement et plus d’informations.

