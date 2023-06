Le Kazakhstan surprend les participants en mettant fin à l’accueil des pourparlers sur le conflit syrien

Le Kazakhstan a annoncé sa décision de cesser d’accueillir des pourparlers visant à résoudre le conflit syrien de longue date qui a commencé il y a 12 ans.

Le Kazakhstan a brusquement déclaré mercredi qu’il cesserait d’accueillir des pourparlers visant à résoudre le conflit syrien qui a éclaté il y a 12 ans.

La décision a été une surprise pour la Russie et les autres participants à la clôture du 20e cycle de pourparlers qui s’est tenu dans la capitale, Astana

Depuis 2017, l’ancienne nation soviétique a permis aux représentants de la Russie, de la Turquie, de la Syrie et de l’Iran de discuter des moyens de résoudre le conflit syrien.

Le ministère kazakh des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers avaient rempli leur mission et que « les objectifs initiaux, notamment la création de zones de désescalade, la fin de l’effusion de sang et la réduction du nombre de victimes, ont été pleinement mis en œuvre ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Aibek Smadiyarov, a cité le récent retour de la Syrie dans la Ligue arabe et les efforts pour rétablir les liens avec la Turquie comme preuve que les pourparlers d’Astana ont atteint leur objectif.

Mais Alexander Lavrentyev, l’envoyé du président russe Vladimir Poutine en Syrie, qui a dirigé la délégation de Moscou lors des pourparlers, a déclaré que la décision du Kazakhstan avait été une surprise totale.

« La décision du ministère kazakh des Affaires étrangères était inattendue », a-t-il déclaré aux journalistes après la fin des pourparlers.

Lavrentyev a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise concernant le lieu des futurs pourparlers, mais a ajouté qu’ils pourraient se tenir à Moscou, Ankara, Téhéran ou même Damas au cours du second semestre.

La série de pourparlers de cette semaine fait suite à une amélioration continue des relations entre la Syrie et certains pays arabes qui soutenaient autrefois des groupes d’opposition combattant à l’intérieur du pays et appelaient à l’éviction du président syrien Bashar Assad.

Lavrentyev a salué la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe en mai lors de son sommet à Djeddah, en Arabie saoudite, comme une « étape importante » vers la fin du conflit.

Des représentants de l’ONU et des pays voisins de la Syrie, la Jordanie, le Liban et l’Irak, ont assisté aux pourparlers d’Astana en tant qu’observateurs. Ils ont exprimé l’espoir de voir une fin rapide au conflit et le retour de millions de réfugiés vivant dans leurs pays.

Une déclaration de la Turquie, de la Russie et de l’Iran a noté que le dernier cycle de pourparlers à Astana était « constructif » et a discuté des « progrès dans la préparation de la feuille de route pour le rétablissement des relations entre la Turquie et la Syrie ».

Moscou mène une campagne militaire en Syrie depuis septembre 2015, s’associant à l’Iran pour aider le gouvernement d’Assad à reprendre le contrôle de la majeure partie du pays.

Alors que la majeure partie des forces armées russes était occupée à combattre en Ukraine, Moscou a maintenu son ancrage militaire en Syrie et a également déployé des efforts persistants pour aider Assad à reconstruire des liens fracturés avec la Turquie et d’autres pays de la région.

La Turquie a eu des troupes dans le nord-ouest de la Syrie soutenant les combattants de l’opposition dans une enclave tenue par l’opposition là-bas.

Le ministre adjoint syrien des Affaires étrangères, Ayman Sousan, a déclaré mardi que la Turquie devrait produire un « calendrier clair » pour le retrait de ses forces de Syrie.

En mai, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de la Syrie ont convenu d’établir une « feuille de route » pour améliorer les relations tendues à la suite de pourparlers à Moscou, quelques jours après la réadmission du pays déchiré par la guerre dans la Ligue arabe. Il s’agissait du contact au plus haut niveau entre les deux pays depuis le début du soulèvement qui s’est transformé en guerre civile il y a plus de dix ans.

Le conflit syrien a tué près de 500 000 personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.