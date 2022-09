Le Kazakhstan renomme sa capitale et prolonge le mandat présidentiel

MOSCOU (AP) – Le président du Kazakhstan a signé samedi des amendements constitutionnels qui ont prolongé le mandat présidentiel à sept ans et ramené l’ancien nom de la capitale du pays.

Ces changements font partie des réformes politiques et économiques que le président Kassym-Jomart Tokaïev a réclamées après que de violentes manifestations ont secoué le pays en janvier, tuant plus de 200 personnes. Les troubles ont été déclenchés par une forte hausse des prix du carburant, mais ont également reflété une consternation généralisée face à la politique du pays, qui pendant plus de 30 ans avait été dominée par l’ancien président Nursultan Nazarbayev et son parti.

Le parlement kazakh a soutenu à l’unanimité les amendements en deux lectures vendredi, et Tokaïev les a promulgués le lendemain. Ils prolongent le mandat présidentiel à sept ans contre cinq actuellement, mais interdisent également à tout président de briguer un second mandat. Les changements renomment également la capitale du pays, désormais appelée Nur-Sultan, en Astana.

Astana est devenue la capitale du Kazakhstan en 1997 lorsque Nazarbayev, qui a dirigé le pays pendant trois décennies sous l’Union soviétique et après son indépendance en 1991, l’a déplacé d’Almaty. Après sa démission en 2019, son successeur Tokayev a décidé de l’appeler Nur-Sultan – en l’honneur de Nazarbayev, qui a conservé une énorme influence à la tête du parti au pouvoir et du conseil de sécurité du comté.

Mais Tokaïev l’a démis de ses fonctions après les troubles meurtriers de janvier qui reposaient en partie sur le mécontentement à l’égard du pouvoir que Nazarbaïev détenait encore, et a annoncé des réformes radicales.

Plus tôt ce mois-ci, il a appelé à une élection présidentielle anticipée et a annoncé la décision de ramener l’ancien nom de la capitale du pays.

Tokaïev a déjà déclaré qu’il se présenterait aux élections. Il n’était pas immédiatement clair si les nouveaux amendements le lui permettraient, mais des changements constitutionnels similaires en Russie et en Biélorussie ont permis aux dirigeants sortants de se présenter à nouveau sous la constitution modifiée.

