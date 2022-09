Le Kazakhstan pourrait à nouveau renommer sa capitale

Les législateurs soutiennent que la ville devrait retrouver son ancien nom, Astana

Les législateurs du Kazakhstan ont proposé de renommer à nouveau la capitale nationale, arguant que son peuple a refusé d’accepter le nouveau nom de “Nur-Sultan” qui a été donné à la ville en 2019.

Lors d’une allocution parlementaire vendredi, le coprésident du groupe des députés “Zhana Kazakhstan” Edil Zhanbyrshin a déclaré qu’il serait “historiquement juste” pour restaurer l’ancien nom de la capitale, Astana, initialement proposé par le premier président du pays, Noursoultan Nazarbaïev.

La ville a été rebaptisée Nur-Sultan il y a trois ans à la demande de l’actuel président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, qui a proposé le changement de nom pour honorer Nazarbaïev, qui a servi le pays pendant 30 ans, depuis son indépendance en 1991 jusqu’à sa démission officielle en 2019. .

“Nous considérons qu’il est faux qu’une ville porte le nom d’une personne au cours de sa vie. Les gens n’ont pas non plus accepté le nouveau nom de la capitale », Zhanbyrshin a déclaré au parlement du Kazakhstan. Le politicien a fait valoir que la décision de restaurer Astana comme nom de la capitale serait “Reflètent la contribution du Premier Président à la formation et au développement de la principale ville du pays, et répondront également aux besoins et aux attentes des citoyens.”

Lire la suite L’ex-président kazakh refait surface pour apaiser les craintes d’un coup d’État

La capitale du Kazakhstan a connu plusieurs changements de nom au cours du siècle dernier. Elle était connue sous le nom d’Akmolinsk dans la Russie impériale, a été rebaptisée Tselinograd à l’époque soviétique, puis Akmola lorsque le Kazakhstan a obtenu son indépendance dans les années 1990, et a finalement été nommée Astana en 1997.

La déclaration de Zhanbyrshin est intervenue alors que le président Tokayev a appelé à des élections anticipées dans le pays et a introduit un certain nombre de nouvelles initiatives et réformes constitutionnelles, y compris une révision des mandats présidentiels. La nouvelle proposition limiterait la présidence à un seul mandat de sept ans, la réélection étant interdite.