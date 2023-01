Le Kazakhstan durcit les règles en matière de visas, restreignant l’accès des Russes en fuite

Le Kazakhstan a modifié ses règles d’entrée pour les étrangers, ce qui devrait rendre l’entrée et le séjour dans le pays beaucoup plus difficiles pour les Russes fuyant la conscription militaire et d’autres répercussions de la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Le Kazakhstan était traditionnellement l’un des alliés les plus proches de la Russie. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine, le Kazakhstan a signalé son désir de s’éloigner de Moscou et de poursuivre des liens plus étroits avec la Chine, la Turquie et l’Occident. Ces derniers mois, les responsables kazakhs sont devenus plus francs sur la guerre en Ukraine.