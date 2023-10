Le Kazakh Janibek Alimkhanuly est-il le prochain Gennady Golovkin ? | Nouvelles de boxe

Les poings destructeurs de Janibek Alimkhanuly lui ont valu des comparaisons avec Gennadiy Golovkin et il suit « la voie Triple G », a déclaré le président de Top Rank, Todd DuBoef.

Alimkhanuly peut à nouveau afficher sa puissance explosive dans un combat d’unification contre le champion IBF Vincenzo Gualtieri aux petites heures du dimanche matin, en direct sur Sky Sports.

Le joueur de 30 ans a impitoyablement arrêté neuf adversaires au cours de son record de 14 combats sans défaite tout en remportant la ceinture WBO et DuBoef dit qu’Alimkhanuly peut imiter son compatriote kazakh Golovkin en affirmant sa domination dans la division des poids moyens.

Janibek Alimkhanuly a conservé son titre WBO des poids moyens avec une victoire complète sur Steven Butler en deux tours



« Je pense qu’il va devoir le faire à la manière de Golovkin – à la manière du Triple G », a déclaré DeBoef.

« Il est dans une division qui compte beaucoup de combattants de moindre envergure – les gars de haut niveau de la division ont pris du poids, nous n’avons donc pas une division vraiment solide.

« C’est pourquoi il souhaite une unification. »

Golovkin, surnommé « GGG », est l’ancien champion des poids moyens et super-moyens qui, en 45 combats, en a remporté 42, a éliminé 37 adversaires et n’a perdu que deux fois.

Alimkhanuly a appelé Saul ‘Canelo’ Alvarez et Jermall Charlo après son impressionnante victoire sur Butler



DuBoef pense qu’Alimkhanuly devra accumuler des chiffres tout aussi élevés pour améliorer encore sa réputation à un poids où il y a moins de grands noms à affronter.

« Je pense que les gens font le lien avec Triple G en raison de son origine », a déclaré DeBoef.

« Mais je pense que ce que vous regardez, c’est qu’il y a là un niveau de compétence élevé.

Vous pouvez voir le QI, vous pouvez voir la capacité naturelle.

« Quand Triple G est arrivé, la première fois que je l’ai vu, il s’est battu en demi-finale pour nous à New York, et il avait la vitesse, la puissance et cette présence.

« Donc, je pense que ça va être un moment intéressant de sa part [Alimkhanuly] – il va devoir obtenir les étoiles que nous pensons tous qu’il a, mordre et combattre tout le monde devant lui.

« Être actif, rester là-bas – loin des yeux, loin du cœur – si vous restez actif, allez là-bas, travaillez sur vos traits de caractère et affrontez tout le monde devant vous, finalement, tout le monde finit par ressentir ce buzz.

« Qui est le prochain Manny Pacquiao venant des Philippines ?

« Il n’y en a probablement pas eu – il était super spécial.

« Nous avons vu un merveilleux système de relève au Mexique, avec qui sera le prochain Julio Cesar Chavez – vous aviez un groupe de gars qui jouaient cela.

« Et je pense que Janibek – il est trop tôt pour dire qu’il est le prochain Triple G – mais certaines choses s’alignent, et il va devoir le faire à la dure. »

