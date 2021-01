Les amis et la famille d’un adolescent kayakiste de New York se souviennent de lui comme d’un « esprit aventureux » après que son corps ait été retrouvé des heures après sa disparition.

Le corps d’un adolescent kayakiste de New York qui avait disparu a été retrouvé et ses amis et sa famille se souviennent de lui comme

Raistlin Ruther, 18 ans, un marin expérimenté de Riverhead à l’extrémité est de Long Island, a pris son kayak sur l’eau de Jamesport samedi matin vers 8 heures du matin mais n’est jamais revenu.

Il a été porté disparu plus tard dans l’après-midi vers 16 h 50 et son corps a été retrouvé par l’unité maritime du département de police de Southold à un mile à l’ouest du canal de Shinnecock juste avant 21 heures samedi. Son kayak bleu chaviré a été retrouvé à proximité.

Raistlin Ruther, 18 ans, de Riverhead, Long Island à New York, a pris l’eau samedi matin vers 8 heures du matin mais n’est pas revenu

Ruther a sorti son kayak vers 8 heures du matin samedi mais n’est jamais revenu

On disait que Ruther était un kayakiste expert et qu’il portait une combinaison de plongée à l’époque. Les photos sur sa page Facebook le représentaient souvent en train de profiter du plein air

On disait que Ruther était un kayakiste expert et qu’il portait une combinaison de plongée à l’époque.

Il avait même appelé sa grand-mère pour lui dire qu’il appréciait son temps sur l’eau.

Sa famille dit que Raistlin aimait faire de la randonnée, courir et rester en forme, souvent en boxant avec des amis.

«Perdre quelqu’un comme lui est si difficile à accepter. C’était votre gentil géant, l’âme d’un vieil homme. Je lui ai toujours dit à quel point j’admirais sa maturité, son indépendance et son esprit aventureux », a déclaré dimanche sa tante Carissa Sexton sur une page GoFundMe. «Quand Raistlin nous a quittés, un petit morceau de nous est parti avec lui.

«Nous espérions vraiment un résultat différent», a déclaré le capitaine Eva Van Camp, commandant du secteur de la Garde côtière du secteur Long Island Sound, qui a fouillé les eaux et les plages à proximité pendant quatre heures.

Quelques heures plus tard, Ruther n’était toujours pas rentré chez lui et la Garde côtière a commencé une recherche pour lui

«Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Raistlin pendant cette période inimaginable», a déclaré Van Camp.

La mère du garçon, Laura Gandara, a décrit son fils comme «un garçon bien élevé et poli».

«Ce n’était pas votre enfant moyen de 18 ans», a-t-elle déclaré à Newsday.

«Il adorait être en si bonne santé. Il n’avait absolument aucun intérêt à essayer des drogues – à ne rien fumer, à ne rien boire. Je sentais juste que je n’avais jamais à m’inquiéter pour lui », a déclaré Gandara, ajoutant: « Je n’ai jamais pensé que quelque chose de terrible lui arriverait. »

«Mon cœur est à jamais brisé! Celui qui m’a ancré Mon rocher, mon amour! ‘ elle a écrit sur Facebook avec une photo de son fils.

La mère au cœur brisé du garçon, Laura Gandara, à gauche, a décrit son fils comme « un garçon bien élevé et poli ».

En plus de profiter de son kayak, Raistlin aimait régulièrement boxer

Raistlin espérait devenir menuisier comme son père. Il a toujours eu un amour de l’eau et a commencé à prendre des cours de voile à l’âge de 9 ans avant d’acquérir son propre voilier à 12 ans.

Il rêvait de vivre sur l’eau quand il était plus âgé, sur un plus gros bateau qu’il utiliserait pour naviguer sur la côte Est.

De nombreux autres amis et membres de la famille ont rendu hommage à la jeune fille de 18 ans.

«Raistlin Ruther par où commencer?! C’est tellement déchirant pour chacun d’entre nous. Tu étais un si bon gamin. Calme et aventureux. J’ai adoré voir tout ce que vous avez posté, la boxe et sur l’eau. Vous avez fait ce que vous aimiez. Laura [mother] nous voulons tous qu’il rentre à la maison, je prie pour que vous traversiez cette période difficile. Je t’aime, j’ai adoré grandir avec toi, nos rires / nos cris. Je ne peux pas croire que vous ayez à traverser cette tragédie », a écrit l’amie de la famille Amy Wells.

Dans les dernières statistiques, il y a eu 86 décès de kayakistes à travers le pays en 2019, dont la majorité a été un chavirage.