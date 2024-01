Le Kataib Hezbollah suspend ses attaques contre les forces américaines après une embuscade meurtrière en Jordanie

Le groupe paramilitaire irakien Kataib Hezbollah, soutenu par l’Iran, a annoncé dans un communiqué qu’il suspendait toutes ses opérations militaires contre les troupes américaines, selon un communiqué partagé avec les médias locaux.

Cette déclaration intervient un jour après que le Pentagone a blâmé le groupe, désigné par les États-Unis comme organisation terroriste, pour l’attaque de drone qui a tué trois soldats américains et en a blessé plus de 40 autres en Jordanie ce week-end. Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis répondraient à l’attaque, bien que le groupe ait déclaré vouloir suspendre les attaques contre les troupes américaines « pour éviter tout embarras au gouvernement irakien ».

Les mandataires soutenus par l’Iran ont fait des ravages au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza en octobre, les mandataires ayant lancé jusqu’à présent plus de 150 attaques contre des entités américaines en Irak et en Syrie.

L’attaque du week-end en Jordanie, qui a touché une base logistique connue sous le nom de Tour 22, a été la première attaque ennemie connue à avoir coûté la vie à des Américains depuis le début de la guerre à Gaza.

L’administration Biden et d’autres gouvernements ont cherché à apaiser les tensions dans la région pour empêcher la guerre israélienne à Gaza de se transformer en une guerre plus large. Les États-Unis ont attaqué plusieurs installations du Kataib Hezbollah au début du mois en réponse aux attaques précédentes. Les États-Unis ont répondu aux attaques des rebelles Houthis sur les voies de navigation de la mer Rouge par des frappes contre des cibles houthies afin de dégrader leurs capacités tactiques.

Deux Navy SEALS américains sont morts au cours d’une opération visant à intercepter des armes iraniennes destinées aux rebelles Houthis au début du mois.

Le président Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale à plusieurs reprises depuis l’attaque du drone en Jordanie pour planifier les prochaines étapes. Mardi matin, il avait décidé de la manière de répondre à l’attaque, selon un rapport de la Maison Blanche.

Biden a réitéré que les États-Unis ne cherchaient pas une guerre plus large, même si l’administration envisage de riposter à l’attaque en Jordanie.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient. Ce n’est pas ce que je recherche.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si la déclaration du Kataib Hezbollah aurait un impact ou modifierait la réponse prévue de l’administration.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Pentagone a indiqué qu’il ne prendrait pas cette déclaration au pied de la lettre.

« Les actions sont plus éloquentes que les mots », a déclaré mardi le secrétaire de presse du Pentagone, le major général Pat Ryder.