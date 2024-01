Le Kataib Hezbollah n’attaquera pas les troupes américaines

Un groupe militant basé en Irak et soutenu par l’Iran, soupçonné d’avoir participé à l’attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie, a annoncé mardi qu’il suspendait ses attaques contre les installations militaires américaines en Irak et en Syrie.

Abou Hussein Al-Hamidawi, secrétaire général du Kataib Hezbollah, a déclaré que les combattants de la milice adopteraient une « défense passive temporaire » et a mis en garde contre « une action américaine hostile ». Le président Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait décidé d’une réponse militaire à l’attaque, mais n’a fourni aucun détail.

Cette annonce intervient dans un contexte de craintes mondiales croissantes selon lesquelles la guerre à Gaza, déclenchée par un déchaînement meurtrier mené par le Hamas dans les communautés frontalières israéliennes, pourrait exploser en un conflit régional massif opposant les États-Unis à l’Iran. Biden a déclaré qu’il tenait Téhéran pour responsable de l’armement des groupes militants, mais a ajouté que les États-Unis ne cherchaient pas une guerre avec l’Iran.

L’Iran a nié toute implication dans l’attaque en Jordanie, affirmant que Téhéran n’était pas au courant des décisions militaires prises par les groupes de résistance régionaux. Hossein Salami, chef des Gardiens de la révolution iraniens, a averti que toute action militaire visant l’Iran entraînerait une réponse.

“Nous entendons des menaces venant de responsables américains, nous leur disons qu’ils nous ont déjà testés et que nous nous connaissons désormais”, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse iranienne Tasnim. “Aucune menace ne restera sans réponse.”

Développements :

∎ Tous les otages civils détenus par le Hamas à l’intérieur de Gaza seraient libérés pendant une pause de six semaines dans les combats, selon une proposition élaborée par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, le Washington Post a rapporté, citant des responsables familiers avec les négociations. Certaines parties du plan ont été acceptées par Israël et le Hamas l’étudie, a indiqué le Post.

∎ L’armée israélienne a déclaré avoir attaqué et détruit une usine d’armement du Jihad islamique palestinien à l’ouest de Khan Younis, qui fabriquait des roquettes et des missiles.

10 % des travailleurs humanitaires de l’agence des Nations Unies à Gaza seraient liés à des militants

Au moins une douzaine d’employés de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens avaient des liens avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et 10 % de ses 12 000 employés à Gaza ont des liens avec des groupes militants, Le journal de Wall Street » a rapporté, citant des rapports des services de renseignement israéliens examinés par le média. Les rapports affirment que deux employés de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies ont aidé à kidnapper des Israéliens et que deux autres ont été localisés sur des sites où de nombreux civils israéliens ont été abattus. D’autres ont coordonné la logistique et aidé à armer les assaillants, selon les rapports.

Ces informations, incluses dans un briefing donné par Israël aux responsables américains, ont incité l’administration Biden et plusieurs autres pays à suspendre l’aide à l’UNRWA.

Un regard sur les principaux groupes militants au Moyen-Orient

Les attaques menées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans tout le Moyen-Orient – ​​y compris les premiers à tuer des militaires américains – ont considérablement accru le risque d’une guerre régionale plus large s’étendant au-delà de la bande de Gaza. Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas à la suite de l’attaque meurtrière du 7 octobre, des groupes liés à l’Iran ont tiré des missiles à travers la frontière libanaise, ciblé des bases en Irak et en Syrie où sont stationnés des militaires américains et attaqué des navires commerciaux dans la mer Rouge. La dernière escalade du conflit s’est produite dimanche lorsque des milices ont attaqué un avant-poste militaire américain en Jordanie, tuant trois soldats et en blessant des dizaines.

− Christophe Cann

L’Iran pourrait ressentir « la douleur de la puissance américaine »

Après une attaque de drone en Jordanie a tué trois soldats américains, la réponse du Pentagone impliquera probablement des frappes aériennes, des missiles lancés depuis la mer et des raids ciblant les dirigeants des militants soutenus par l’Iran qui ont lancé plus de 200 assauts contre les troupes américaines et les navires commerciaux à travers le Moyen-Orient, ont déclaré des responsables actuels et anciens. dit.

L’objectif sera d’éroder la capacité des militants à attaquer, de punir leurs dirigeants et de renforcer les défenses dans la région pour protéger les milliers de forces américaines présentes, ont indiqué les responsables. La réponse pourrait impliquer des opérations allant du Yémen à l’Irak, où la Maison Blanche et le Pentagone accusent l’Iran de soutenir les milices locales.

« Je ne m’attends pas à une réponse américaine de grande ampleur, c’est-à-dire à une guerre terrestre à grande échelle », a déclaré le général de division à la retraite Mark Quantock, qui a été chef du renseignement du Commandement central américain. « Mais je m’attends à ce que l’Iran et ses substituts ressentent la douleur de la puissance américaine. » En savoir plus ici.

− Tom Vanden Brook

« Je les tiens pour responsables » :Biden dit qu’il a pris une décision sur la réponse à l’attaque en Jordanie