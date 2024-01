Le Kataib Hezbollah irakien déclare qu’il suspend ses attaques contre les forces américaines

Par Timour Azhari

BAGDAD (Reuters) – Le groupe armé irakien Kataib Hezbollah, aligné sur l’Iran, a annoncé mardi la suspension de toutes ses opérations militaires contre les troupes américaines dans la région, dans le cadre d’une décision visant à éviter “l’embarras” du gouvernement irakien, a déclaré le groupe.

“Alors que nous annonçons la suspension des opérations militaires et de sécurité contre les forces d’occupation – afin d’éviter de mettre le gouvernement irakien dans l’embarras – nous continuerons à défendre notre peuple à Gaza par d’autres moyens”, a déclaré le secrétaire général du Kataib Hezbollah, Abou Hussein al-Hamidawi. a déclaré dans un communiqué.

Trois soldats américains ont été tués dimanche dans une attaque de drone près de la frontière jordano-syrienne qui, selon le Pentagone, portait les “empreintes” du Kataib Hezbollah, sans qu’une évaluation définitive n’ait encore été faite.

Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter la déclaration du groupe, ajoutant : « Les actions sont plus éloquentes que les mots ».

Les États-Unis se sont engagés à répondre à cette attaque.

Les groupes alignés sur l’Iran, connus collectivement sous le nom d’« Axe de la résistance », mènent des attaques contre des cibles israéliennes et américaines depuis le Liban, le Yémen, l’Irak et la Syrie, depuis que leur allié palestinien, le Hamas, et Israël sont entrés en guerre le 7 octobre.

Le Kataib Hezbollah est la faction la plus puissante de la Résistance islamique en Irak, un groupe de factions armées chiites dures qui ont revendiqué plus de 150 attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre à Gaza.

Les États-Unis ont répondu par des frappes meurtrières dans un cycle d’escalade de la violence qui, selon les responsables irakiens, menaçait d’annuler les progrès vers la stabilisation du pays après des décennies de conflit.

La décision du Kataib Hezbollah fait suite à des jours d’efforts intensifs déployés par le Premier ministre irakien pour empêcher une nouvelle escalade après l’attaque en Jordanie, a déclaré son conseiller aux affaires étrangères Farhad Alaadin.

“Le Premier ministre Mohammed Shia Al-Sudani a travaillé dur ces derniers jours, s’engageant avec toutes les parties concernées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Irak”, a déclaré Alaadin dans une interview.

“Toutes les parties doivent soutenir les efforts du Premier ministre pour empêcher toute escalade possible”, a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration, le Kataib Hezbollah a également déclaré qu’il y avait des désaccords avec ses alliés au sujet de ses attaques, en ciblant l’Iran.

Il a ajouté que ses homologues de l’Axe de la Résistance « s’opposent souvent à la pression et à l’escalade contre les forces d’occupation américaines en Irak et en Syrie », indique le communiqué.

L’Iran a nié toute implication dans les attaques de groupes irakiens.

Fondé au lendemain de l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, le Kataib Hezbollah est l’une des factions armées d’élite irakiennes les plus proches de l’Iran.

Le gouvernement irakien est soutenu par des partis et des groupes armés proches de l’Iran, mais pas directement par les groupes extrémistes qui ont tiré sur les forces américaines, affirment des responsables occidentaux et irakiens.

Bagdad a condamné les attaques tout en affirmant que l’escalade régionale se poursuivrait aussi longtemps que la guerre à Gaza se poursuivrait.

Reportage de Timour Azhari ; édité par Sandra Maler et Cynthia Osterman