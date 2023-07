Le Karnataka lance un programme promis avant les sondages avec une charge de Rs 30 000 Crore

Le gouvernement du Congrès du Karnataka semble désireux de montrer qu’il tiendra ses promesses électorales, malgré l’énorme charge qu’il fera peser sur le Trésor.

La dernière en date est sa quatrième garantie préélectorale, la Griha Lakshmi Yojana, pour laquelle les femmes font la queue.

Le premier jour des inscriptions pour Griha Lakshmi Yojana, environ un million de femmes sont venues avec l’espoir d’obtenir Rs 2 000 chaque mois.

Prem Kumari, qui est venue avec son mari, un chauffeur de pousse-pousse, pour s’inscrire au programme, a déclaré : « Nous sommes venus ici pour nous inscrire au programme Griha Lakshmi. J’ai quatre enfants. Lorsque le gouvernement donnera de l’argent, ce sera très utile – dès le paiement des frais de scolarité jusqu’à plus.

Bien que les femmes issues de familles en dessous et au-dessus du seuil de pauvreté soient éligibles, une nouvelle clause stipule qu’elle ne peut être utilisée que par les familles qui ne produisent pas de déclarations de taxe sur les produits et services (TPS) et d’impôt sur le revenu.

Les titulaires de la carte Antyodaya sont également éligibles. Le programme Antyodaya donne de la nourriture subventionnée aux pauvres.

Le ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a déclaré que le programme devrait coûter à l’État Rs 30 000 crore.

Le BJP a mis en doute la viabilité de la source de financement. « Il n’est pas possible de lever une telle somme d’argent. Ces programmes ne seront mis en œuvre qu’après les élections de Lok Sabha », a déclaré le chef du BJP, Suresh Kumar.

Cependant, le gouvernement de l’État insiste sur le fait que le programme sera extrêmement bénéfique pour les femmes. « Plus d’un million de femmes du Karnataka bénéficieront de ce programme », a déclaré la ministre du Développement de la femme et de l’enfant, Lakshmi Hebbalkar.

La mise en œuvre des promesses pré-électorales du Congrès coûtera au gouvernement du Karnataka la somme colossale de 60 000 roupies. Le gouvernement a déjà lancé un service de bus gratuit pour les femmes, un paiement en lieu et place de 5 kg de riz et 200 unités d’électricité gratuites pour les ménages. L’allocation mensuelle aux jeunes chômeurs est leur cinquième promesse préélectorale, qui n’a pas encore été mise en œuvre.

Les analystes disent que le Congrès espère qu’à l’approche des élections nationales de 2024, tenir les promesses des sondages comme mettre 2 000 roupies supplémentaires chaque mois entre les mains des femmes leur rapportera de la bonne volonté politique et un dividende électoral, mais ce n’est pas financièrement viable, même si des clauses ont été ajoutées pour limiter le nombre de bénéficiaires.