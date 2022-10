Le Karnataka affrontera l’Uttar Pradesh en finale de hockey masculin

Le Karnataka affrontera l’Uttar Pradesh lors de la finale de hockey masculin des 36e Jeux nationaux au stade Maj. Dhyan Chand, ici mardi.

Ils ont frappé au premier et au quatrième quart-temps pour remporter une victoire convaincante 3-1 contre Haryana en demi-finale lundi. Plus tôt, l’Uttar Pradesh a été stupéfait par le Maharashtra 6-5 via le bris d’égalité après avoir été bloqué 3-3 à la fin du temps réglementaire.

Abharan Sudev a converti le premier corner de pénalité du Karnataka à la quatrième minute, mais Haryana a riposté par Kohinoor Preet Singh et a marqué à la 17e minute. Après un troisième quart-temps stérile, le Karnataka a marqué Nikkin Thimmaiah C. A (47e minute) et Harish Mutagar (51e) pour sceller leur place dans le choc au sommet.

Lors de la demi-finale précédente, le vaillant Uttar Pradesh a eu raison du Maharashtra après une bataille intense. Sumit, Sunil Yadav et Manish Yadav ont donné l’avantage à l’Uttar Pradesh 3-0 avant que le Maharashtra ne trouve des buts d’Aniket Gurav (2) et de Sayyad Niyaz Rahim pour prolonger le match jusqu’à la fusillade.

Rajkumar Pal et Rahul Kumar Rajbhar ont donné à l’Uttar Pradesh une avance de 2-0 dans le bris d’égalité. Darshan Gawkar et Yuvraj Walmiki ont marqué pour garder le Maharashtra dans la compétition avec une tentative pour les deux équipes. Venkatesh Kenche n’a pas pu battre le gardien de l’Uttar Pradesh Prashant Kumar tandis que le skipper Lalit Kumar Upadhyay a trouvé le vainqueur.

Le Maharashtra avait l’air du meilleur côté sur le papier et sur le terrain, mais l’Uttar Pradesh a impressionné quand c’était le plus important. Le Maharashtra a commencé sa quête sur une note positive, attaquant souvent le cercle. Yuvraj Walmiki a mené intelligemment la ligne de front. La défense de l’Uttar Pradesh a souvent été prise au dépourvu, mais elle a réussi à éviter les dégâts.

L’Uttar Pradesh s’est imposé au deuxième quart-temps en contre-attaquant le Maharashtra. Ils ont rapidement marqué le premier but grâce à Sumit à la 22e minute et en ont ajouté un autre en guise d’assurance grâce à une frappe de coin de pénalité de Sunil Yadav juste au moment où le deuxième quart tirait à sa fin.

Le troisième quart-temps a été tout aussi excitant, l’Uttar Pradesh profitant d’un autre exercice de coin de pénalité sept minutes après la reprise. Maharashtra s’est regroupé et a riposté avec un doublé d’Aniket Gurav de chaque côté de la troisième pause. Cinq minutes avant le coup de sifflet, Sayyad Niyaz Rahim a égalisé pour le Maharashtra.

