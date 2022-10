Le karaté nous enseigne les obligations que nous avons envers les autres. COVID a renforcé pourquoi c’est important

Cette chronique est une opinion de Doug Aoki, un universitaire et instructeur de karaté à la retraite. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

En février 2020, mon épouse et moi nous sommes rendus à Okinawa, au Japon, pour poursuivre notre formation en karaté. C’était notre cinquième voyage depuis 2014.

COVID-19 commençait à attirer une attention accrue, avec le premier cas au Canada n’ayant été annoncé que quelques semaines auparavant.

Lorsque Lucy et moi sommes revenus, j’ai développé une toux et j’ai contacté les services de santé de l’Alberta pour me faire tester. C’était si tôt dans la pandémie que deux techniciens portant ce qui ressemblait à des combinaisons de matières dangereuses ont été envoyés chez nous pour faire un prélèvement nasal.

Le test était négatif – mais c’était un signe que le monde avait changé.

Aoki, à gauche, et sa femme, Lucy De Fabrizio, à droite, flanquent Hanshi Zenpō Shimabukuro en 2020 lors de leur cinquième voyage à Okinawa pour s’entraîner dans le berceau du karaté. (Soumis par Doug Aoki)

En mars 2020, la province a fermé toutes les écoles publiques . Notre dojo est dans une école secondaire locale depuis 2011, nous avons donc perdu notre espace. Mais nous nous sommes adaptés, d’abord en organisant des cours en ligne et plus tard – lorsque nous sommes sortis de l’hiver et qu’il est devenu plus clair que la transmission du COVID était considérablement réduite à l’extérieur – en nous entraînant dans un parc.

J’étais, et je reste, étudiant et professeur de karaté.

Au cours des 2 années et demie suivantes de temps inconnus et changeants, le karaté m’a appris à gérer le COVID.

En retour, cela m’a donné des perspectives nouvelles et très anciennes sur l’être humain.

Bouger avec un but

La Fédération mondiale de karaté dit plus de 130 millions de personnes dans 200 pays faire du karaté, et il existe de nombreuses idées différentes sur ses buts et objectifs.

Il a fait ses débuts en tant qu’événement olympique à Tokyo, mais je ne le poursuis pas en tant que sport. Ma pratique du karaté est très personnelle ; Je ne peux pas parler pour tout le karaté en général ou pour tout mon propre style, Seibukan. Je fais de mon mieux pour suivre l’exemple de Hanshi Zenpo Shimabukuro . (“Hanshi” est un titre décerné aux maîtres enseignants de karaté.) Le chef du karaté Seibukan dans le monde entier, il enseigne comment se déplacer avec un but à la fois sur le sol du dojo et dans la vie.

Seibukan est très traditionnel et ancré dans la culture d’Okinawa. Elle recherche la précision dans la technique, la force et la grâce dans le corps, l’efficacité dans l’autodéfense et l’élévation de l’esprit.

Le karaté valorise l’humilité et il a un don spécial pour humilier ses pratiquants. C’est facile d’être médiocre mais c’est extrêmement difficile d’être bon.

Une chose est sûre : vous ne pouvez pas devenir le prochain Bruce Lee en regardant une vidéo YouTube ; il faut un bon professeur, des années d’entraînement et des océans de sueur.

Aoki dit qu’il faut faire des efforts pour être meilleur en karaté ou en tant que personne. (Soumis par Doug Aoki)

Je ne suis pas un expert du COVID et je sais que les réseaux sociaux ne peuvent pas m’en faire un. Les vrais experts sont les virologues, les épidémiologistes et les infectiologues. Dr Anthony Fauci mérite le même niveau de respect que j’ai pour Shimabukuro Sensei.

A la fin de chaque cours, nous récitons le dojo kun ou serment Seibukan. “Makoto no michi wo mamoru koto“, disons-nous à l’unisson. Défendez les chemins de la vérité.

La science est un grand chemin vers la vérité précisément parce qu’elle, comme un karatéka sérieux, se regarde avec les yeux les plus stricts : elle s’examine, se teste et se corrige.

Les tests de recherche dans un laboratoire – et non sur Internet – élèvent la vraie science au-dessus des théories du complot et de la désinformation rampante. Une crise sanitaire mondiale ne devrait qu’amplifier la nécessité de défendre la science, car tant de vies sont en jeu.

Obligation de communauté

Dans le dojo de notre siège social à Okinawa, il y a de belles calligraphies japonaises qui se traduisent par “Soyez dur avec vous-même ; soyez doux avec les autres”. C’est la philosophie Seibukan.

L’impératif, particulièrement dans la pandémie, devrait alors être clair : faire le nécessaire pour prendre soin des autres, même si c’est difficile. L’obligation de communauté l’emporte sur la rhétorique individualiste de la liberté.

Concrètement, cela signifie suivre les recommandations de santé publique déterminées par la science.

Élèves du Seibukan Karate Dojo d’Edmonton lors d’une séance d’entraînement. (Soumis par Doug Aoki)

Au dojo, nous exigeons des vaccinations à jour. Nous sélectionnons les participants avant chaque cours. Nous organisons des cours à l’extérieur quand nous le pouvons. Et on s’éloigne.

Maintenant que nous pouvons reprendre les entraînements en salle, nous rendons obligatoires les masques N95. Nous utilisons deux purificateurs d’air électroniques. Nous maximisons la ventilation et surveillons les niveaux de CO2, qui ne dépassent jamais 550 ppm. Nous suivons les indicateurs COVID locaux comme les hospitalisations et les signaux d’eaux usées, qui montrent que le COVID est toujours là et toujours actif.

Pour gagner, il faut faire face à la réalité

Maria Van Kerkhove de l’OMS parlé récemment la fatigue pandémique, sur le nombre de personnes qui veulent simplement que la pandémie soit terminée.

Dans une bagarre dans la rue, croire ce que vous voulez être vrai au lieu d’affronter la réalité pourrait vous faire tuer, vous et d’autres.

Il en est de même pour le COVID.

Le karaté à Edmonton pose des défis qui ne seraient pas familiers dans la région subtropicale d’Okinawa. (Photographie de ce moment)

Le karaté est structuré par discipline, en faisant le nécessaire aussi longtemps que nécessaire.

Hanshi Shimabukuro s’entraîne presque tous les jours depuis 70 ans; J’ai essayé de faire la même chose pendant presque 18 ans. Il dit : « Trouver un moyen facile et pratique de faire les choses n’est pas la voie du karaté, et ce n’est pas ma voie.

Le véritable karaté demande beaucoup plus d’efforts que le port d’un masque.

Pour moi, se lasser de faire ce qui doit être fait après seulement 2 ans et demi est impensable. Au karaté comme dans la vie, nous ne devenons meilleurs qu’en restant fidèles à nos responsabilités envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le karaté enseigne comment se battre, mais cela signifie vraiment comment se battre pour un monde meilleur.