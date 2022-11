Le karaté et le conditionnement physique de Kelowna dominent le dojo aux Championnats canadiens de l’Ouest – Kelowna Capital News

L’athlétisme de Kelowna Karate and Fitness a dominé le dojo aux Championnats de karaté de l’Ouest canadien à Chilliwack le week-end dernier.

Le club a envoyé 30 concurrents, qui ont remporté un total de 55 médailles (34 d’or, neuf d’argent, 12 de bronze), le plus grand nombre de médailles dans l’Ouest canadien.

«Des résultats remarquables individuellement et collectivement pour le dojo de Kelowna Karate, je ne pourrais pas être plus fier», a déclaré Paul Atkin, propriétaire et instructeur en chef de Kelowna Karate and Fitness. “Ce n’est pas une tâche facile à ce niveau de compétition élevé de voir autant d’athlètes revenir à la maison avec ces incroyables réalisations.”

Trois des athlètes ont remporté le meilleur concurrent de leur division pour leurs efforts. Dans la division masculine adulte, Atkin a remporté trois médailles d’or. Tyson Cragg a également remporté trois médailles d’or dans la division junior masculine tandis que Kaela Linsdell a remporté deux médailles d’or dans la division junior féminine.

Voici la liste de tous les concurrents ce qu’ils ont gagné :

Paul Atkin – Gold Kata, Gold Kumite, Gold Team Kumite, Prix de l’athlète masculin

Tyson Cragg – Gold Kata, Gold Kumite, Prix de l’athlète masculin junior

Kaela Linsdell – Gold Kata, Gold Kumite, Prix de l’athlète féminine junior

Sho Baker – Kumite d’or, kata d’équipe d’or, kata d’argent

Bodo Papke – Kumite d’or, Kumite d’équipe d’or

Trevor Baker – Kata d’or, Kumite d’or

Alexander Rugina – Kata d’or, Kumite d’or

Tyrel Heredia Ribalkin – Kata d’or, Kumite d’or

Alessia Plaxton – Kata d’or, Kumite d’or

Oliver Renz – Kata d’or, Kumite d’or

Mervin Guilderson – Kata d’or, Kata d’équipe d’or

Liam Friesen – Kumité par équipe d’or, Kata d’argent, Kumité de bronze

Shayne Friesen – Kumité par équipe d’or, Kumité d’argent

Merlyn Guilderson – Kata d’or, Kumite d’argent

Max Guilderson – Kata d’équipe d’or, Kata de bronze, Kumité de bronze

Adam Stanfield – Kumité Or, Kata Bronze

Dominic Plaxton – Kata d’or

Nash Bennett – Gold Kumite

James Huang – Kata d’argent, Kumité de bronze

Kadence Favell – Kumite Argent, Kata Bronze

Yuma Nakamura – Kumite d’argent, Kata de bronze

Theodore Speier – Silver Kata

Sofia Runzer – Silver Kata

Dan Favell – Bronze Kata, Bronze Kumité

Grayson Ogden – Kumité de bronze

Taiyo Baker – Bronze Kumité

Morgan Mitchell – Kumité de bronze

“Nous avons eu quelques réalisations marquantes de nos juniors aux adultes avec leurs performances qui leur ont même valu le double d’or dans leurs épreuves individuelles.” dit Atkin.

Le groupe mettra à profit cette expérience pour tenter de se qualifier pour les Championnats du monde de karaté 2024 au Japon.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chiliwackKelownaSports locauxOkanagan