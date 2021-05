Le Kapil Sharma Show Sanket Bhosale souhaite à sa femme Sugandha Misha pour son anniversaire avec des photos les plus mignonnes! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le comédien Sanket Bhosale est follement amoureux de sa femme et comédien Sugandha Mishra et son dernier post Instagram lui souhaitant son anniversaire en est la preuve.

Sanket s’est rendu sur son Instagram dimanche 23 mai pour partager une adorable photo de lui-même avec sa femme. Sur la photo, Sanket peut être vu en train de faire des pompes tandis que Sugandha est assis en souriant sur le dos.

«Je souhaite un très joyeux anniversaire au DIRECTEUR de ma vie… ma femme…», a déclaré le jeune homme de 33 ans.

Sugandha a remercié son mari et a commenté: «Merci beaucoup, doc», avec trois émojis à cœur rouge.

Sugandha, qui a eu 33 ans, plus tôt ce mois-ci (9 mai), s’est rendue sur Instagram pour souhaiter à son mari son anniversaire. « Joyeux anniversaire @drrrsanket Je n’ai jamais su ce que signifiait l’âme soeur jusqu’à ce que je vous rencontre … U ne cessez jamais de m’étonner … Merci pour qui vous êtes, et tout ce que vous faites … U r mon compagnon, consolateur et un ami … Joyeux anniversaire mon mari », a écrit le comédien du Kapil Sharma Show.

Le couple s’est marié le 26 avril 2021 à Jalandhar, au Pendjab. Plus tard, un FIR a été déposé contre le couple pour avoir bafoué les protocoles COVID-19 lors de leur célébration de mariage.

Sugandha est une comédienne, actrice de télévision, présentatrice et chanteuse. En 2017, au milieu de rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Sanket, elle a co-animé le Summer Express 2017 de Zee TV avec lui.

Elle a à son actif des chansons comme Tu Hass Le, Zor Naache, Chori Chori, Kinna Sohna et Ladke Se Mohabbat.

Sanket est également un comédien, un artiste de mimétisme et un acteur. Il est célèbre pour imiter les acteurs Sanjay Dutt et Salman Khan et figurait parmi les 10 meilleurs finalistes de Laugh India Laugh.