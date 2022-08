Le Kansas vote pour préserver les protections du droit à l’avortement dans sa constitution

Les républicains enregistrés sont bien plus nombreux que les démocrates au Kansas – et les militants du droit à l’avortement ont lancé des appels explicites aux électeurs non affiliés et aux électeurs de centre-droit. Lors d’entretiens la semaine dernière dans le populeux comté de Johnson, au Kansas, un certain nombre d’électeurs ont déclaré qu’ils étaient des républicains enregistrés mais se sont opposés à l’amendement – ​​une dynamique qui s’est presque certainement déroulée dans tout l’État, compte tenu de la marge.

“Nous regardons les votes arriver, nous voyons les changements de certains des comtés où Donald Trump a obtenu un énorme pourcentage des voix, et nous voyons cela juste décimé”, a déclaré Jo Dee Adelung, 63 ans, un Démocrate de Merriam, Kansas, qui a frappé aux portes et appelé les électeurs ces dernières semaines.

Elle a dit qu’elle espérait que le résultat enverrait un message selon lequel les électeurs “examinent vraiment tous les problèmes et font ce qui est bon pour le Kansas et ne se contentent pas de suivre les lignes du parti”.

Value Them Both, un groupe qui dirige l’effort de vote pour le oui, a déclaré sur Twitter : “Ce résultat est un revers temporaire, et notre combat dévoué pour valoriser les femmes et les bébés est loin d’être terminé.”