Le Kansas va recompter le vote sur l’avortement, malgré une grande marge

TOPEKA, Kan. (AP) – Le directeur des élections du Kansas a déclaré que l’État accepterait une demande de recomptage manuel des votes de chaque comté après le vote décisif de la semaine dernière à l’échelle de l’État affirmant le droit à l’avortement, même s’il y avait une différence de 165 000 voix et un recomptage ne changera pas le résultat.

Melissa Leavitt, de Colby dans l’extrême ouest du Kansas, a demandé le recomptage et a refusé de commenter les journalistes vendredi soir, invoquant des obligations professionnelles. Mais elle a déclaré sur un site en ligne collectant des fonds pour un recomptage qu’elle avait “vu des données” sur l’élection. Son message n’était pas plus précis et il n’y avait aucune preuve de problèmes importants avec l’élection.

Des conspirations électorales sans fondement ont largement circulé aux États-Unis, en particulier parmi les partisans de l’ancien président Donald Trump, qui a répété à tort qu’il avait perdu les élections de 2020 par fraude.

La loi du Kansas exige que Leavitt dépose une caution pour couvrir l’intégralité du coût du recomptage. Bryan Caskey, directeur des élections d’État pour le bureau du secrétaire d’État du Kansas, a déclaré qu’il s’agirait du premier recomptage des votes sur une question de vote à l’échelle de l’État depuis au moins 30 ans.

Caskey a déclaré que les travaux ne commenceront pas sans la garantie que Leavitt pourra couvrir les coûts.

“Normalement, ils renforcent les résultats du jour du scrutin”, a déclaré Caskey à propos des recomptages. “Nous nous en tenons aux résultats et ferons le recomptage.”

La sénatrice d’État Caryn Tyson, qui est à la traîne du représentant de l’État Steven Johnson dans la primaire républicaine pour le trésorier de l’État, est également à la recherche d’un recomptage par environ 400 voix sur près de 434 000 voix. Elle demande un recomptage manuel dans environ la moitié des 105 comtés de l’État.

La semaine dernière, les électeurs ont rejeté une proposition d’amendement à la Constitution du Kansas qui aurait permis à la législature conservatrice contrôlée par les républicains de restreindre ou d’interdire davantage l’avortement. Il a échoué de 18 points de pourcentage.

