TOPEKA, Kan. (AP) — Le Kansas s’apprête à presque doubler le salaire de ses législateurs en 2025 dans l’espoir d’attirer des membres plus diversifiés, quelques mois seulement après que le corps législatif a augmenté les salaires d’autres fonctionnaires de l’État.

Une commission créée par le Parlement sous contrôle républicain pour étudier la rémunération des législateurs a approuvé jeudi une proposition visant à augmenter la rémunération des membres de la base de près de 28 000 dollars par an, soit une augmentation de 93 % pour atteindre près de 58 000 dollars. Les dirigeants législatifs, qui reçoivent un salaire supplémentaire, verraient des augmentations proportionnellement plus importantes, de sorte que le président du Sénat et le président de la Chambre recevraient plus de 85 000 dollars par an, contre 44 000 dollars actuellement.

Le plan de la commission entrera en vigueur à moins que les deux chambres législatives ne votent pour le rejeter d’ici le 7 février, un mois après la convocation de la session 2024 des législateurs.

Dans le cadre de ce plan, les législateurs du Kansas seraient mieux payés que leurs homologues de la majorité des États – non seulement des voisins comme l’Iowa et le Missouri, mais aussi des plus peuplés comme le New Jersey et le Texas, selon les données de la Conférence nationale des législatures des États. New York compte les législateurs les mieux payés, avec 142 000 dollars par an, après une augmentation de 29 % au début de cette année.

Comme les législateurs d’autres États, certains législateurs du Kansas se plaignent depuis des années des difficultés financières que représente le fait de siéger à l’Assemblée législative. Ils ont déclaré que l’indemnisation actuelle de 30 000 $ n’était pas suffisante pour vivre toute l’année et qu’être en fonction rendait difficile, voire impossible, de travailler à l’extérieur lorsque les législateurs sont en session.

« Vous ne voulez pas que ce soit : ‘Nous n’allons rien payer et obtenir tous les retraités ou les riches' », a déclaré l’ancien représentant républicain de l’État Clark Shultz, l’un des huit anciens législateurs de la commission composée de neuf membres. . « Nous ne voulons pas non plus de salaires de 100 000 dollars et de personnes, cela devient leur travail. »

Il n’est pas clair si le projet rencontrera une opposition au sein de l’Assemblée législative, même si les 40 sièges du Sénat et les 125 sièges de la Chambre seront élus l’année prochaine. Le personnel de la commission, prêté par le Parlement, a déclaré n’avoir reçu qu’un seul commentaire négatif, un courriel mercredi d’un « résident inquiet du Kansas », dont le nom n’a pas été divulgué.

Le président du Sénat Ty Masterson et le président de la Chambre des représentants Dan Hawkins, tous deux républicains de la région de Wichita, n’ont pas donné leur avis jeudi sur la proposition, affirmant qu’ils respectaient le travail de la commission.

La loi créant la Commission législative de compensation a également augmenté les salaires des juges et des élus de l’exécutif de l’État. Un audit législatif de 2019 a révélé que la plupart des autres États payaient davantage et que le Kansas figurait parmi les 10 derniers en termes de rémunération du gouverneur et du procureur général.

À partir de 2025, le salaire du gouverneur augmentera de 57 %, pour atteindre 174 000 dollars. Le procureur général recevra près de 170 000 dollars, soit une augmentation de 72 %, et les salaires du secrétaire d’État, du trésorier de l’État et du commissaire aux assurances augmenteront de 87 %, pour atteindre près de 161 000 dollars.

Quant aux législateurs, les États varient dans la manière dont ils les paient. Le Nouveau-Mexique ne fournit pas de salaire mais paie jusqu’à 202 dollars par jour pour couvrir les dépenses des législateurs lorsqu’ils siègent, selon le NCSL. La plupart des États versent un salaire et donnent chaque jour de l’argent supplémentaire à leurs législateurs pour couvrir les dépenses en session.

Au Kansas, les contrôles quotidiens en cours de session pour couvrir les dépenses représentent environ la moitié de la rémunération actuelle de 30 000 dollars par an pour les législateurs de base, et ces paiements ne changeront pas selon le plan de la commission.

Le reste de leur rémunération annuelle est un salaire d’environ 7 800 $ pour leur travail en session et une allocation de 7 100 $ pour couvrir les dépenses de bureau hors session, et aucun de ces chiffres n’a augmenté depuis 2009. Dans le cadre du plan, un salaire de 43 000 $ remplacera les deux.

Lorsque le Kansas est devenu un État en 1861, sa constitution spécifiait que les législateurs devaient recevoir 3 dollars par jour en session, jusqu’à 150 dollars. Ils n’ont pas obtenu d’augmentation pendant près de 90 ans, les électeurs ayant rejeté cinq propositions avant d’approuver un salaire de 12 dollars par jour en 1948. En 1962, les électeurs ont déclaré que le salaire des législateurs pouvait être fixé par la loi de l’État.

« Je pense que c’est une meilleure approche », a déclaré un autre membre de la commission, l’ancien sénateur démocrate Anthony Hensley. « Vous ne mettez pas les législateurs dans une position où ils augmentent leur propre salaire. Vous avez un groupe de personnes qui ont vraiment étudié cela de l’extérieur.

John Hanna, Associated Press