Le Kansas rejoint le procès intenté par le Texas contre le programme d’immigration de Biden

Le procureur général du Kansas, Kris Kobach, a rejoint un procès mené par le Texas contre l’administration du président Joe Biden au sujet d’un programme protégeant les conjoints et les beaux-enfants immigrés sans papiers de citoyens américains de l’obligation de quitter le pays.

Le procès conteste le programme dit de « libération conditionnelle sur place », qui vise à maintenir les familles ensemble en permettant aux conjoints et aux enfants non-citoyens de demander la résidence permanente sans être obligés de quitter les États-Unis, comme c’était auparavant le cas.

L’administration Biden a annoncé ce changement de politique, officiellement connu sous le nom de Garder les familles ensemblele 18 juin. Elle a été mise en œuvre le 19 août. une action en justice fédérale a été déposée vendredi par 16 États devant le tribunal de district américain pour le district oriental du Texas.

Qu’est-ce que la libération conditionnelle sur place ?

Le un décret exécutif autorise les conjoints et les beaux-enfants non mariés de citoyens américains de rester légalement aux États-Unis en attendant une réponse à leur demande de carte verte.

Auparavant, de nombreux non-citoyens étaient obligés de quitter les États-Unis pour demander la résidence permanente. Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis décrit le résultat comme « une période prolongée, potentiellement indéfinie, de séparation d’avec les membres de leur famille citoyens américains et causant d’énormes difficultés à toutes les personnes concernées ». Responsables de l’administration Biden a déclaré que « les défis et l’incertitude de ce processus font que de nombreux conjoints admissibles ne demandent pas la résidence permanente ».

Désormais, le DHS examinera au cas par cas les demandes de maintien dans le pays tout en demandant une carte verte. L’agence estime qu’environ 500 000 conjoints non citoyens de citoyens américains et environ 50 000 enfants de ces conjoints sont éligibles.

« Ces actions favoriseront l’unité familiale et renforceront notre économie, offrant un avantage significatif au pays et aidant les citoyens américains et les membres de leur famille non-citoyens à rester ensemble », a déclaré le porte-parole. La Maison Blanche a déclaré dans une déclaration.

Le Kansas allègue un préjudice irréparable

Le le procès allègue que le Kansas sera « irrémédiablement lésé » par le programme de libération conditionnelle.

La poursuite, citant le Migration Policy Institute, a déclaré que le Kansas comptait environ 9 000 conjoints non-citoyens mariés à des citoyens américains qui seraient éligibles à la libération conditionnelle.

« Le Kansas dépense des sommes considérables pour fournir des services aux immigrants en liberté conditionnelle et aux immigrants illégaux en raison des abus de la loi fédérale par le gouvernement fédéral », indique la plainte. « Ces services comprennent les services d’éducation et les soins de santé d’urgence, ainsi que de nombreux autres services sociaux. La loi fédérale exige que le Kansas inclue les immigrants en liberté conditionnelle et les immigrants illégaux dans ces programmes et exige que le Kansas inclue les immigrants en liberté conditionnelle dans des programmes tels que S-CHIP, Medicaid et SNAP. »

Bien que l’éligibilité au programme soit limitée aux personnes qui sont présentes en permanence aux États-Unis depuis au moins 10 ans, le procès allègue que la libération conditionnelle en place « encouragera une augmentation de l’immigration illégale au » Kansas et mettra encore plus à rude épreuve les ressources publiques limitées.

« Le programme entraînera une augmentation de la criminalité et du trafic de drogue dans les communautés du Kansas, ce qui nécessitera des dépenses supplémentaires de la part des forces de l’ordre du Kansas », indique la plainte. « En effet, le programme incitera au moins certains étrangers à venir au Kansas. Cela signifie qu’il y aura plus de personnes au Kansas, dont au moins une partie se livrera à des activités illégales et que les forces de l’ordre rencontreront inévitablement. »

Texas et America First Legal mènent le procès

Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, dirige le procès.

« Sous la direction de Joe Biden et de Kamala Harris, le gouvernement fédéral travaille activement à faire des États-Unis une nation sans frontières et un pays sans lois. Je ne laisserai pas cela se produire », a déclaré Paxton dans un communiqué. « La nouvelle solution de contournement de Biden en matière de libération conditionnelle accorde unilatéralement la possibilité d’obtenir la citoyenneté à des étrangers non contrôlés dont le premier acte sur le sol américain a été d’enfreindre nos lois. Cela viole la Constitution et aggrave activement le désastre de l’immigration illégale qui nuit au Texas et à notre pays. »

L’affaire est également dirigée par America First Legal, un cabinet dirigé par Stephen Miller, ancien conseiller en immigration de l’ancien président Donald Trump.

« Cette amnistie exécutive donne à plus d’un million de clandestins un statut légal, des permis de travail et la possibilité d’obtenir le droit de vote », a déclaré Miller dans un communiqué. « C’est une mesure éhontée et un accélérateur mortel de l’invasion désastreuse des frontières, et nous utiliserons tous les outils légaux pour l’arrêter. »

