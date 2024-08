La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, et les principaux législateurs de l’État ont approuvé un règlement de 50 000 $ avec un ancien employé de la Kansas Highway Patrol qui a allégué que l’agence avait licencié le travailleur parce qu’il était transgenre.

Le Conseil des finances de l’État, composé de Kelly et des dirigeants législatifs, a voté à l’unanimité jeudi pour approuver l’accord avec William H. Dawes, un ancien travailleur civil de la Highway Patrol à Topeka.

La Highway Patrol a licencié Dawes en juillet 2022 après une enquête visant à déterminer si Dawes avait harcelé sexuellement une autre employée en lui envoyant par courrier électronique des compliments sur son apparence et ses vêtements. La Highway Patrol a déclaré avoir licencié Dawes pour avoir initialement refusé de participer à une entrevue dans le cadre d’une enquête interne, et non pour le harcèlement présumé, dont les responsables de l’agence ont reconnu qu’il n’aurait pas conduit à son licenciement.

Début 2023, Dawes a déposé une plainte fédérale pour discrimination. L’affaire avait été portée devant le tribunal fin juillet avant que Dawes et la Highway Patrol n’informent le juge en juin qu’ils avaient accepté de régler à l’amiable, selon une inscription au rôle de la plainte.

En avril, le juge de district américain John Broomes a rejeté une requête en jugement sommaire – essentiellement une demande de décision sur l’affaire avant le procès – déposée par la Highway Patrol. Broomes a statué qu’un jury pouvait conclure que Dawes n’avait pas été licencié en raison de sa transsexualité, mais que des « circonstances incohérentes et contradictoires » entourant le licenciement signifiaient que certains faits étaient contestés.

Un travailleur accusé de harcèlement

Après que Dawes a envoyé un e-mail à un collègue en juin 2022, l’unité des normes professionnelles de la Highway Patrol a ouvert une enquête sur le harcèlement présumé et a demandé à Dawes de se présenter à un entretien. Lorsque Dawes est arrivé pour l’entretien, un enquêteur a fourni un avertissement écrit selon lequel les employés pouvaient avoir un avocat présent, mais a également précisé que la Highway Patrol pouvait licencier les travailleurs qui refusaient de répondre aux questions.

Dawes a refusé de signer l’avertissement et a souhaité répondre aux questions en présence d’un avocat. Broomes a écrit que Dawes était apparemment le seul employé de la Highway Patrol à avoir refusé.

L’entretien n’a pas eu lieu. Dawes a ensuite appelé l’unité des normes professionnelles et a demandé un autre entretien, qui a eu lieu quelques jours plus tard.

Le colonel Herman Jones, à l’époque le surintendant de la patrouille routièrea témoigné lors d’une déposition qu’il avait envisagé de licencier Dawes immédiatement après avoir refusé le premier entretien, mais a permis à l’enquête de se poursuivre.

Malgré tout, Jones a décidé que le refus de Dawes de signer l’avertissement nécessitait un licenciement. La Highway Patrol a licencié Dawes le 7 juillet 2022.

« Lors de sa déposition, Jones a affirmé que la seule raison du licenciement du plaignant était son refus de répondre aux questions du 13 juin », a écrit Broomes.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Dawes ont noté que Jones savait que l’employé était transgenre et que Dawes était le seul employé transgenre de la patrouille routière à la connaissance de Jones.

« Le plaignant pensait qu’il était la cible de l’enquête », ont écrit les avocats de Dawes dans un dossier judiciaire. « Un jury a le droit d’examiner et de déterminer si le plaignant a été désigné comme le seul employé transgenre de la Highway Patrol et s’il a été licencié en raison de ce statut. »