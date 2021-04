Le Kansas a embauché l’administrateur du Nord-Ouest Travis Goff, un natif de Sunflower State et diplômé de l’école, pour être son prochain directeur sportif à un moment crucial pour son programme de football et son programme de basket-ball masculin de haut niveau.

L’école a annoncé l’embauche lundi soir, peu de temps après avoir conclu un accord avec Goff pour retourner à Lawrence. Il sera présenté mercredi lors d’un événement sur le campus au Lied Center.

Avec une longue histoire de succès, un partenariat inébranlable avec les dirigeants du campus et la passion sans précédent de la base de fans de Jayhawk, c’est l’une des responsabilités et des opportunités les plus humiliantes de l’athlétisme universitaire, a déclaré Goff, qui a grandi dans la ville de Dodge City, dans le sud-ouest du Kansas. Je suis ravi de retourner à Lawrence avec ma famille et de continuer à faire de ce département un point de fierté pour toute notre université.

Goff est à Northwestern depuis 2012, plus récemment en tant que directeur sportif adjoint et vice-président adjoint pour le développement. Il a joué un rôle clé dans la collecte de fonds qui a conduit à des améliorations massives des installations à Northwestern et a supervisé l’expérience des programmes de baseball, de volleyball et de football qui seront utiles au Kansas.

Nous avons la chance que Travis revienne à Lawrence pour diriger notre département et après avoir parlé avec lui, il est clair qu’il est exactement ce dont nous avons besoin, a déclaré l’entraîneur de basket-ball Bill Self. Il sera un partenaire formidable pour tous nos entraîneurs en chef et programmes sportifs et veillera à ce que nos étudiants-athlètes aient une expérience de classe mondiale.

Le Kansas est à la recherche d’un directeur sportif depuis la démission de Jeff Long il y a près d’un mois.

Long était responsable de l’embauche des Miles, avec qui l’école s’est séparée au milieu d’allégations d’inconduite sexuelle datant du temps de l’entraîneur de football à LSU. Long a d’abord déclaré qu’il dirigerait la recherche du remplaçant de Miles, mais les critiques concernant la diligence raisonnable qu’il a exercée en embauchant son ami de longue date l’ont forcé à reconsidérer et finalement à démissionner.

La première grande tâche de Goff sera de préparer le terrain pour un programme de football moribond qui passe déjà par les entraînements du printemps sous la direction de l’entraîneur Emmett Jones, choisi pour servir d’entraîneur par intérim le mois dernier.

Les Jayhawks opprimés ont perdu leurs neuf matchs la saison dernière. Ils n’ont pas eu de saison gagnante depuis que Mark Mangino était sur la touche en 2008, passant par Turner Gill, Charlie Weis, l’entraîneur par intérim Clint Bowen, David Beaty et Miles sans trouver un moyen de revenir sur le devant de la scène.

On s’attend à ce que Goff dirige la recherche du prochain entraîneur de football, bien que le calendrier de cette embauche reste flou.

En plus de l’apathie profonde des fans, les Jayhawks possèdent certaines des pires installations du Big 12 malgré une nouvelle installation d’entraînement en salle et ont eu du mal pendant des années à générer de l’argent et du soutien pour moderniser le Memorial Stadium.

Goff doit également faire face aux sanctions potentielles de la NCAA face au programme de basket-ball des Jayhawks.

Le programme a été frappé de cinq accusations de niveau I liées au recrutement, une dirigée contre Self, dans le cadre des retombées d’une enquête du FBI sur la corruption du basket-ball universitaire. Le Kansas s’est fermement défendu contre les allégations, et l’affaire est soumise au nouveau processus d’appel indépendant de la NCAA, avec une décision attendue plus tard cette année.

Travis comprend les défis auxquels nous sommes confrontés et le paysage changeant de l’athlétisme collégial, a déclaré le chancelier du Kansas, Doug Girod. En même temps, il est bien placé pour nous aider à tirer parti de nos récents succès en matière de soins de santé pour étudiants-athlètes, diversité et inclusion, et réussite scolaire des étudiants-athlètes. Le fait qu’il soit un Jayhawk est un bonus supplémentaire.

Goff retourne à Lawrence après avoir travaillé sous l’ancien directeur sportif du nord-ouest Jim Phillips, qui a quitté l’école dans la banlieue de Chicago d’Evanston plus tôt cette année pour devenir commissaire de la Conférence de la côte atlantique.

Goff est diplômé de KU en 2002 avec des diplômes en journalisme et en sociologie, puis a obtenu un MBA de Tulane, où il a travaillé comme directeur sportif associé pour les affaires extérieures.

Il est le sixième directeur sportif des Jayhawks depuis que Bob Frederick a pris sa retraite en 2001.

Lorsque vous grandissez à Dodge City comme Travis et moi, vous apprenez à connaître tout le monde », a déclaré le directeur sportif de Texas A&M, Ross Bjork. J’ai eu la chance de connaître Travis et sa famille de première classe pendant plus de 30 ans, et c’est tellement excitant de le voir devenir directeur d’athlétisme au Kansas. Comme nous avons tous les deux évolué dans l’athlétisme universitaire, nous sommes devenus de grands amis. J’ai toujours su que ce jour viendrait pour Travis au bon moment et au bon endroit.

Le rédacteur AP Sports Dave Skretta a contribué à ce rapport.