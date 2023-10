Le Kansas est n°1 dans le Top 25 AP masculin de pré-saison ; Duke et Purdue sont les prochains alors que 5 équipes obtiennent les votes pour la première place

Bill Self aime rappeler à son équipe que les visages peuvent changer au Kansas, mais que les attentes au sein de son programme ne changent jamais.

Des attentes en dehors du programme ? Il s’avère qu’ils sont aussi élevés que possible cette année.

Les Jayhawks étaient clairement le choix n°1 dans le sondage de basket-ball masculin de pré-saison AP Top 25 publié lundi, remportant 46 des 63 votes de première place pour distancer facilement le n°2 Duke et le n°3 Purdue. C’est la troisième fois depuis l’arrivée de Self à Lawrence en 2003 que son équipe débutera la saison en tête mais la première fois depuis la saison 2018-19.

« Vous savez que vous aurez une cible sur le dos en jouant au Kansas », a déclaré Kevin McCullar Jr., qui a décidé de revenir pour une deuxième saison avec les Jayhawks et cinquième dans les cerceaux universitaires. « Nous aurons cette puce sur notre épaule, vous savez, prouverons à tout le monde qu’il a tort et expliquerons pourquoi vous devriez être l’équipe n°1 du pays. Allez-y et utilisez-le. Vous l’utilisez comme carburant tous les jours.

Les Jayhawks ont connu une suite décevante à leur titre national 2022 la saison dernière, perdant contre le Texas dans le championnat Big 12 et tombant contre l’Arkansas lors du week-end d’ouverture du tournoi de la NCAA. Self a raté ces deux événements après s’être fait remplacer une valvule au cœur, mais l’entraîneur de 60 ans est de retour sur la touche et vise un troisième titre national lors de la saison du 75e anniversaire du sondage AP.

Il compte trois partants de retour à McCullar, DaJuan Harris Jr. et KJ Adams, ainsi que la recrue du top 50 Elmarko Jackson et le transfert du Michigan Hunter Dickinson, peut-être le plus gros prix des mouvements de portail de l’été dernier.

« Je pense que cet été nous a certainement mis en avant puisque nous avons tellement de nouveaux visages, même si notre noyau est toujours le même avec un, KJ et Kevin », a déclaré Self, dont l’équipe a joué lors d’une tournée de pré-saison dans les Caraïbes. « Il y a certainement une alchimie dont je ne sais pas si nous sommes en avance sur le calendrier, mais ils semblent certainement aimer s’affronter. »

Duke a récolté 11 votes pour la première place pour atterrir au deuxième rang lors de la deuxième saison de Jon Scheyer, et Purdue a obtenu trois nominations pour la première place alors qu’ils tentent de venger une fin époustouflante de la saison dernière. Le joueur AP de l’année Zach Edey et les Boilermakers sont devenus la deuxième tête de série n°1 masculine à perdre face à une tête de série n°16 lorsqu’ils ont perdu contre Fairleigh Dickinson dans le tournoi de la NCAA.

La décision d’Edey, le jour limite, de revenir chez les Chaudronniers, plutôt que de devenir professionnels, les a gardés en lice pour le titre national.

« Nous avons connu une fin de saison difficile en perdant au premier tour. Espérons que cela nous accompagne en tant qu’équipe d’entraîneurs et vraiment comme programme pour nous rendre meilleurs, afin que nous puissions avoir plus de succès en mars », a déclaré l’entraîneur de Purdue, Matt Painter. « Mais comme vous le savez tous, cela ne commence pas là. Le processus recommence depuis le début et vous ne pouvez manquer aucune étape.

Michigan State a terminé quatrième avec un vote pour la première place, son classement le plus élevé depuis décembre 2020, et Marquette a complété le top cinq avec l’entraîneur AP de l’année Shaka Smart qui a renvoyé une équipe chargée dirigée par la troisième équipe All-American Tyler Kolek.

Il s’agit du classement le plus élevé pour les Golden Eagles depuis qu’ils étaient n°3 en mars 1978, alors qu’ils étaient connus sous le nom de Warriors.

Le champion national en titre, UConn, a terminé sixième avec deux votes pour la première place après avoir perdu les vedettes Adam Sanogo et Jordan Hawkins. Les Huskies ont été suivis par les nouveaux venus du Big 12 Houston, Creighton, Tennessee et Florida Atlantic, qui renvoie à peu près tout le monde de l’équipe qui a obtenu une fiche de 35-4 et a réalisé une surprenante course au Final Four la saison dernière.

« Nous avons des gars qui sont prêts à jouer, qui étaient prêts à jouer mais qui, dans les circonstances, ont dû passer au second plan », a déclaré l’entraîneur des Owls, Dusty May, dont l’équipe est passée de la Conference USA à la American Athletic Conference.

« Nous serons un peu différents », a déclaré May, « mais nous serons toujours polyvalents et nous jouerons contre beaucoup de gars. »

Gonzaga était n°11, suivi de l’Arizona, Miami, de l’Arkansas et du Texas A&M. Le Kentucky est arrivé au 16e rang, suivi par le vice-champion national, l’État de San Diego, tandis que le Texas, la Caroline du Nord et Baylor ont complété le top 20.

Les cinq derniers étaient la Californie du Sud, Villanova, Saint Mary’s, l’Alabama et l’Illinois.

La SEC a ouvert la voie avec cinq équipes dans le sondage de pré-saison, le Tennessee dans le top 10. Le Big 12 et le Big East en avaient quatre chacun, ce dernier en décrochant trois parmi les huit premiers à Marquette, UConn et Creighton. L’ACC et le Big Ten en avaient trois chacun.

Le Wisconsin, le Colorado et l’UCLA sont les trois premiers en dehors du Top 25 ; les Bruins étaient au 7e rang lors du sondage final la saison dernière. À l’extérieur se trouvaient également Xavier et Kansas State, qui figuraient tous deux dans le top 15 lors du tournoi NCAA de l’année dernière.

La saison commence pour la plupart des équipes le 6 novembre avec des affrontements importants au cours des deux premières semaines. Cela inclut le programme double annuel de la Champions Classic, cette fois à Chicago, où le n ° 2 Duke affrontera le quatrième État du Michigan et le premier Kansas affrontera le n ° 16 du Kentucky.

___

Basket-ball universitaire AP : https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-basketball-poll et https://apnews.com/hub/college-basketball

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)