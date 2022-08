Le Kansas est le premier État à voter sur l’avortement depuis la mort de Roe

TOPEKA, Kan. (AP) – Le Kansas organisera mardi le premier test du pays sur les sentiments des électeurs concernant la récente décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, les gens de tout l’État décidant d’autoriser ou non leur assemblée législative conservatrice à restreindre ou interdire davantage l’avortement. .

Le référendum sur l’amendement anti-avortement proposé à la Constitution du Kansas est surveillé de près comme un baromètre de la colère des électeurs libéraux et modérés face à la décision de juin annulant le droit national à l’avortement. Mais le résultat pourrait ne pas refléter des sentiments plus larges sur la question dans l’ensemble du pays, étant donné à quel point le Kansas est conservateur et combien deux fois plus de républicains que de démocrates ont voté lors de ses primaires d’août au cours de la dernière décennie.

Les partisans de la mesure ne diraient pas avant le vote s’ils ont l’intention de poursuivre une interdiction si elle passe, mais ils ont passé des décennies à faire pression pour de nouvelles restrictions sur une base presque annuelle et de nombreux autres États du Midwest et du Sud ont interdit l’avortement dans ces dernières semaines. En ne déclarant pas leur position, ils cherchaient à convaincre les électeurs favorables à certaines restrictions mais pas à une interdiction pure et simple.

Les défenseurs des droits à l’avortement s’attendent à ce que la législature interdise l’avortement si la mesure du scrutin est adoptée, et l’État a connu une augmentation du vote anticipé avec un électorat plus démocrate que d’habitude.

« À quel niveau la folie s’arrête-t-elle ? a déclaré Eric Sheffler, un officier de l’armée à la retraite de 60 ans et démocrate qui a voté “non” tôt dans la banlieue de Kansas City. “Qu’est-ce qu’ils vont essayer de contrôler ensuite?”

La mesure du Kansas ajouterait un libellé à la constitution de l’État disant qu’elle n’accorde pas le droit à l’avortement, ce qui permettrait aux législateurs de le réglementer comme bon leur semble. Le Kentucky votera en novembre sur l’ajout d’un langage similaire à sa constitution.

Pendant ce temps, le Vermont décidera en novembre s’il faut ajouter une disposition sur le droit à l’avortement à sa constitution. Une question similaire se dirigera probablement vers le scrutin de novembre dans le Michigan.

La mesure du Kansas est une réponse à une décision de la Cour suprême de l’État en 2019 déclarant que l’accès à l’avortement est une question d’autonomie corporelle et un droit « fondamental » en vertu de la Déclaration des droits de l’État.

Les deux parties ont dépensé ensemble plus de 14 millions de dollars pour leurs campagnes. Les fournisseurs d’avortement et les groupes de défense des droits à l’avortement ont été les principaux donateurs du côté du « non », tandis que les diocèses catholiques ont largement financé la campagne du « oui ».

“J’ai juste l’impression que les gens sont devenus si nonchalants à propos de l’avortement, comme si c’était juste une autre méthode de contrôle des naissances”, a déclaré Michelle Mulford, une enseignante de 50 ans de la région de Kansas City et républicaine qui a voté tôt pour l’amendement proposé, ajoutant que elle soutient les exceptions à l’interdiction de l’avortement pour les cas de viol, d’inceste ou de grossesse mettant la vie en danger.

Même si certains électeurs de la première heure sont favorables à l’interdiction de presque tous les avortements, la campagne “vote oui” a présenté sa mesure comme un moyen de restaurer le pouvoir des législateurs de fixer des limites “raisonnables” à l’avortement et de préserver les restrictions existantes.

Le Kansas n’interdit pas la plupart des avortements avant la 22e semaine de grossesse. Mais une loi qui interdirait la procédure la plus courante du deuxième trimestre et une autre qui établirait des réglementations sanitaires spéciales pour les prestataires d’avortement restent en attente en raison de contestations judiciaires.

Stan Ellsworth, un retraité républicain de 69 ans de la région de Kansas City, a déclaré que l’argument selon lequel voter oui signifie une interdiction de l’avortement est de la “merde”.

“Je n’ai pas parlé à une seule personne qui souhaite cela”, a-t-il déclaré après avoir voté oui tôt dans la banlieue de Kansas City. “La plupart accepteront des exceptions raisonnables et je pense que l’autre côté sait que c’est vrai.”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a pesé sur le vote du Kansas lundi, déclarant: “S’il est adopté, le vote de demain au Kansas pourrait conduire un autre État à éliminer le droit de choisir et à éviscérer l’accès aux soins de santé.”

La législature contrôlée par les républicains a des majorités anti-avortement depuis le début des années 1990. Le Kansas n’est pas allé plus loin dans la restriction de l’avortement parce que les opposants à l’avortement se sont sentis contraints soit par des décisions antérieures de la Cour fédérale, soit parce que le gouverneur était un démocrate, comme la gouverneure Laura Kelly, qui a été élue en 2018.

Kelli Kolich, une pizzeria de 35 ans de la région de Kansas City et électrice non affiliée, a déclaré qu’elle avait voté non parce qu’elle pense que les gens ont le droit fondamental de faire leurs propres choix en matière de soins de santé et s’attend à ce qu’un oui “élimine ce droit”. ”

“Les femmes n’auraient pas la capacité de déterminer elles-mêmes les meilleurs choix”, a-t-elle déclaré après avoir voté tôt, alors qu’elle jouait avec son fils de 18 mois.

Stafford a rapporté d’Overland Park et d’Olathe.

John Hanna et Margaret Stafford, The Associated Press