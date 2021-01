TOPEKA, Kan. (AP) – Les républicains ont fait passer vendredi un projet d’amendement anti-avortement à la Constitution du Kansas à la State House, un rappel amer des revers électoraux pour les démocrates du droit à l’avortement à l’occasion de l’anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis légalisant l’avortement dans tout le pays.

Le vote a été 86-38 sur une mesure qui annulerait une décision de la Cour suprême du Kansas en 2019 qui déclarait l’accès à l’avortement un droit «fondamental» en vertu de la Déclaration des droits de l’État. Les opposants à l’avortement avaient deux voix de plus que la majorité des deux tiers nécessaire pour l’adoption, envoyant la proposition au Sénat, où un débat pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

La mesure ajouterait un libellé à la constitution de l’État déclarant qu’il n’accorde aucun droit à l’avortement et que le pouvoir législatif peut réglementer l’avortement conformément aux décisions de la Cour suprême des États-Unis. La mesure n’est pas une interdiction de l’avortement par l’État, mais elle pourrait en permettre une si une Cour suprême américaine plus conservatrice annulait la décision historique de 1973 Roe v. Wade protégeant les droits à l’avortement.

«Je pense que c’est à peu près aussi moche que possible», a déclaré la représentante Annie Kuether, une démocrate de Topeka qui soutient le droit à l’avortement.

Les républicains ont déclaré que le moment choisi pour le débat était une coïncidence, mais les démocrates pour le droit à l’avortement, en particulier les femmes, y ont vu un message précis selon lequel les législateurs du GOP et les groupes anti-avortement ont l’intention de continuer à avancer vers une interdiction par l’État. Une proposition similaire a échoué l’année dernière à la Chambre lorsque quatre membres du GOP se sont opposés, et les élections de l’année dernière ont laissé la supermajorité républicaine plus conservatrice.

«C’est remarquable et cela vous montre que le Kansas, que nous sommes un État pro-vie», a déclaré la représentante Tori Arnberger, un républicain de Great Bend, une ville du centre du Kansas, qui a dirigé le camp anti-avortement pendant le débat.

Les législateurs anti-avortement ont déclaré que si la décision du tribunal du Kansas était maintenue, deux décennies de restrictions à l’avortement promulguées avec un soutien bipartisan pourraient tomber dans les contestations judiciaires de l’État.

La décision de 2019 a mis en suspens pour une durée indéterminée une loi interdisant une procédure commune au deuxième trimestre – désignée comme «avortement par démembrement» dans sa langue. Des normes spéciales de santé et de sécurité pour les prestataires d’avortement, décrites par eux comme inutiles et contraignantes, sont en suspens depuis 2011 en raison d’un procès.

L’histoire continue

Les opposants à l’avortement craignent également que la période d’attente de 24 heures pour un avortement soit également en danger, une exigence que la plupart des mineurs souhaitant avorter informent leurs parents et des règles sur ce que les prestataires doivent dire à leurs patients.

«Les gens, au cours des trois dernières décennies, ont soutenu des réglementations très fortement raisonnables sur l’industrie de l’avortement, et ils veulent que celles-ci soient protégées», a déclaré Jeanne Gawdun, lobbyiste pour Kansans for Life, le groupe anti-avortement le plus influent de l’État.

Mais plusieurs républicains ont déclaré en expliquant leur oui qu’ils continueraient de faire pression pour une interdiction de l’avortement si l’amendement était ajouté à la constitution.

Le républicain de première année Patrick Penn, de Wichita, a déclaré que sa défunte mère, survivante de relations abusives, avait été exhortée par sa famille à l’avorter «conformément à toutes les excuses promues par les forces pro-mort».

Si le Sénat approuve également la mesure à la majorité des deux tiers, elle ira au scrutin lors des primaires d’août 2022, lorsque l’approbation à la majorité simple des électeurs l’ajouterait à la constitution de l’État.

« Cela mènera presque certainement à une interdiction de l’avortement », a déclaré la représentante démocrate de première année Lindsay Vaugh, un défenseur des droits à l’avortement dans la région de Kansas City, notant les mouvements de quasi-interdiction dans d’autres États, dont l’Alabama, le Tennessee et la Virginie occidentale.

Le moment du vote à l’échelle de l’État a été une question clé l’année dernière, lorsque des groupes anti-avortement ont fait pression pour que la mesure soit inscrite au scrutin lors des primaires d’août 2020.

Quatre républicains ont alors voté contre cette mesure, se joignant à de nombreux démocrates pour affirmer que le groupe d’électeurs de plus en plus large aux élections générales de novembre devrait décider. Au Kansas depuis 2010, en moyenne 3,5 fois plus de républicains que de démocrates ont voté aux primaires, et l’électorat primaire a tendance à être plus partisan.

Trois de ces dissidents républicains ont pris leur retraite, et un autre a perdu sa course primaire GOP. Le GOP avait un gain net de deux sièges aux élections de novembre, faisant sa majorité 86-38, avec un membre indépendant de la Chambre.

Lors du vote de vendredi, seuls les républicains ont soutenu la proposition de cette année, et seuls les démocrates et le membre indépendant de la Chambre ont voté non.

L’échec de la proposition de l’année dernière a conduit à une concentration accrue des groupes anti-avortement et de défense des droits à l’avortement sur les courses législatives. Ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars, envoyé des centaines de milliers de SMS, passé des dizaines de milliers d’appels téléphoniques et frappé à des milliers de portes. Le groupe national anti-avortement Students for Life s’est également impliqué pour la première fois dans les courses du Kansas.

«C’était:« C’est le moment de protéger la vie », a déclaré Kristan Hawkins, président de Students for Life. «Nous devons nous lever et demander des comptes aux élus, quel que soit leur parti.»

Mais Kuether a fait valoir que les législateurs du Kansas continuaient de répéter les mêmes «débats sur le contrôle des femmes» vieux de plusieurs décennies, même après que les États-Unis aient élu leur première vice-présidente, Kamala Harris. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas de débat sur toute proposition de «refuser un droit aux hommes».

« L’égalité? », A-t-elle dit. « Pas au Kansas. »

___

Suivez John Hanna sur Twitter: https://twitter.com/apjdhanna