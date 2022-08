Le Kansas a voté “non” à un amendement constitutionnel visant à restreindre le droit à l’avortement

Kansans a voté mardi contre une mesure de vote qui aurait permis aux législateurs des États de restreindre davantage l’accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe c.Wade, et cela pourrait avoir sévèrement limité l’accès à l’avortement dans la région.

La mesure, connue sous le nom de “Value Them Both Amendment”, aurait amendé la constitution de l’État pour déclarer explicitement qu'”il n’y a pas de droit constitutionnel du Kansas à l’avortement ou d’exiger que le gouvernement finance l’avortement”. Le Kansas limite déjà l’utilisation des fonds publics pour les avortements aux cas où la loi fédérale l’exige, y compris ceux impliquant le viol et l’inceste, et où la vie de la personne enceinte est en danger.

L’amendement aurait également codifié le pouvoir de la législature de l’État d’adopter des lois réglementant l’avortement, annulant ainsi une décision de la Cour suprême du Kansas de 2019 qui reconnaissait «le droit d’une femme de prendre des décisions concernant son corps, y compris la décision de poursuivre ou non sa grossesse» en vertu de l’État. Constitution.

La décision du tribunal a contribué à protéger l’avortement au Kansas : l’État autorise la procédure jusqu’à 22 semaines de grossesse avec certaines restrictions, y compris les échographies et les conseils obligatoires et le consentement parental dans les cas impliquant des mineurs. Cela en a fait une destination pour les femmes enceintes cherchant à se faire avorter dans les États voisins qui ont effectivement interdit l’avortement ou le feront bientôt, notamment l’Oklahoma, l’Arkansas, la Louisiane, le Missouri et le Texas. Les personnes de ces États qui auraient également été touchées par l’amendement peuvent désormais continuer à se rendre au Kansas pour certaines procédures d’avortement.

Une victoire écrasante pour les défenseurs de l’avortement malgré des obstacles majeurs

Les sondages menés avant les élections ont suggéré que les électeurs étaient étroitement divisés sur la mesure, ce qui était déjà notable dans l’État à prédominance rouge. Mais le vote réel n’était pas serré – le référendum échouait de plus de 20 points comme lorsque l’Associated Press l’a appelé.

Les dépenses ont été élevées des deux côtés du débat, avec Kansans for Constitutional Freedom, un groupe qui s’est opposé à l’amendement, recueillant plus de 6,5 millions de dollars depuis le début de l’année, et Value Them Both, la coalition soutenant l’amendement, recueillant environ 4,7 millions de dollars. .

Les législateurs républicains ont présenté un projet de loi lors de la session précédente de la législature de l’État qui interdirait l’avortement, mais il n’a jamais eu beaucoup de succès et il est peu probable qu’il le fasse à l’avenir maintenant que les électeurs du Kansas ont rejeté l’initiative de vote. Le projet de loi 2746 de la Chambre aurait érigé en crime le fait de pratiquer un avortement à partir du moment de la fécondation, avec des exceptions pour les cas impliquant une grossesse extra-utérine.

Les législateurs du Kansas ont mis la mesure sur le scrutin primaire, lorsque le taux de participation est généralement inférieur à celui des élections générales de novembre. Mais la participation a grimpé en flèche mardi, semblant en voie de dépasser les primaires de 2020 et 2018 de plus de 100 000 voix.

Maintenant que les électeurs ont essentiellement choisi de maintenir le statu quo au Kansas, le sujet de l’avortement pourrait ne pas prendre autant d’oxygène dans les courses à l’échelle de l’État où il était devenu un point d’éclair majeur, y compris la course du gouverneur.

La gouverneure démocrate Laura Kelly s’est opposée à la mesure du scrutin et a déclaré que «les décisions reproductives de chaque femme devraient être laissées à elle, à sa famille et à son médecin», s’opposant à toute législation qui interférerait avec ces décisions. Le candidat républicain au poste de gouverneur, le procureur général de l’État Derek Schmidt, a soutenu l’amendement et a déclaré qu’il “préférerait un avenir avec moins d’avortements, pas plus”. Il a cependant émis un avis juridique en juillet qui précise que le traitement des fausses couches, l’élimination des fœtus morts et la fin des grossesses extra-utérines ne seraient pas considérés comme des avortements en vertu de la loi du Kansas.