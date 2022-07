Le Kane Repertory Theatre présentera à nouveau une pièce de Shakespeare au pavillon du parc Pottawatomie à St. Charles – Shaw Local

Dans ce qui devient une tradition, le Théâtre de répertoire de Kane présentera à nouveau les œuvres de William Shakespeare au pavillon du parc Pottawatomie à Saint-Charles cet été.

La tradition a commencé en août dernier, lorsque la compagnie de théâtre professionnelle à but non lucratif a mis en scène “Roméo et Juliette”. Cette année, le Kane Repertory Theatre, en partenariat avec le St. Charles Park District, présentera le classique de Shakespeare “Twelfth Night” du 28 juillet au 12 août au pavillon historique du parc Pottawatomie, 8 North Ave., St. Charles.

Les billets coûtent 30 $ pour les adultes, 25 $ pour les aînés et 15 $ pour les étudiants. Le jeu est recommandé pour tous les âges.

Les billets et plus d’informations sont disponibles sur kanerepertorytheatre.thundertix.com/events/200310.

Daniil Krimer, directeur artistique du Kane Repertory Theatre et co-fondateur de la compagnie de théâtre, a été bouleversé par la réponse à la production de l’année dernière.

“Nous avons eu une très bonne participation et nous n’avons pas eu beaucoup de mauvais temps, ce qui était un cadeau”, a déclaré Krimer. « Je pense que nous avons vendu environ 300 billets pour la course, donc ça a vraiment été un succès. Donc, nous ne faisons que bâtir là-dessus cette année.

Comme l’a noté Krimer, historiquement, de nombreux théâtres ont un programme Shakespeare à l’extérieur pendant les mois d’été.

“Nous avons un casting incroyable et nous avons un réalisateur très accompli, ce dont nous sommes très excités”, a-t-il déclaré.

La réalisatrice Katie Lupica poursuit actuellement sa maîtrise en beaux-arts en réalisation à la Northwestern University et a déjà réalisé de nombreuses productions.

“Je dirais que ce programme est probablement dans le top cinq des programmes de direction MFA à travers le pays, donc c’est un programme vraiment prestigieux”, a déclaré Krimer. “Beaucoup de gens qui sortent de là travaillent au niveau professionnel sur les plus grandes scènes et nous avons donc de la chance qu’elle ait décidé de venir ici et de diriger pour nous. Elle a déjà un CV très abouti.

Le casting, qui comprend Krimer jouant le rôle de Sir Andrew Aguecheek, est actuellement en répétition à l’église méthodiste unie Baker Memorial à St. Charles.

Krimer s’amuse à jouer le personnage.

“Il est confiant dans les moments où il n’y a aucun risque”, a déclaré Krimer. “Je pense vraiment à lui en tant que Lion lâche dans ‘Le Magicien d’Oz.’ Il est courageux quand il sait qu’il n’y a aucun risque pour lui. Mais quand il y a le moindre risque, c’est un petit chat effrayé. C’est un rôle de soutien, mais c’est un rôle où je m’amuse beaucoup.

“Twelfth Night” est une comédie romantique au rythme effréné avec plusieurs intrigues entrelacées de romance, d’identités erronées et de blagues pratiques.

“Nous voulions faire une comédie juste pour équilibrer” Roméo et Juliette “de l’année dernière”, a-t-il déclaré. “C’est une pièce dynamique et amusante qui, je pense, est pertinente pour le public.”

Plus tôt cette année, le Kane Repertory Theatre a organisé sa première collecte de fonds. L’événement, qui s’est tenu au 116 Gallery/Mixology Salon Spa, a présenté une pièce en un acte mettant en vedette des dirigeants communautaires tels que le maire de St. Charles, Lora Vitek, le président du conseil d’administration du Colonial Cafe, Tom Anderson, le développeur Curt Hurst, le conseil municipal de St. Charles, 3e échevin du quartier Paul. Lencioni, 116 Gallery/Mixology Salon Spa propriétaire Phoebe Falese et d’autres.

L’événement a permis d’amasser environ 24 000 $.

“L’objectif était d’amasser 10 000 $, donc c’était génial”, a déclaré Krimer.

Plus d’informations sur le Kane Repertory Theatre sont disponibles sur son site Web, kanerepertorytheatre.com