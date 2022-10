Le kamikaze à essence de Douvres “a fait une reconnaissance au centre de migrants la nuit avant l’attaque et a crié des insultes choquantes”

Un kamikaze “LAUGHING” aurait été surpris en mission de reconnaissance dans un centre de migrants la nuit avant qu’il ne l’attaque.

Hier, jusqu’à trois engins incendiaires ont été jetés d’une voiture sur le site de la Border Force à Douvres, provoquant un énorme incendie.

Le kamikaze aurait effectué une mission de reconnaissance du site Crédit : Reuters

La police a confirmé plus tard que le suspect avait été retrouvé mort dans une station-service à proximité.

L’homme s’était pendu quelques instants après l’attaque, il est entendu.

Il est maintenant apparu qu’il avait été attrapé la nuit avant d’effectuer une mission de reconnaissance du site.

Les gardes de sécurité l’avaient repéré agissant de manière suspecte alors qu’il se trouvait dans sa voiture SEAT blanche, mais ne l’avaient pas signalé à la police, affirme-t-on.

Il avait parcouru 100 miles pour mener l’attaque contre le centre d’immigration.

Selon une source, il aurait injurié les chauffeurs de car qui attendaient pour évacuer les migrants du site.

L’initié a ajouté: “Il est scandaleux que ces agents de sécurité n’aient pas agi face à un comportement clairement suspect.

“Il a fait des tours de parking et a été garé pendant un certain temps dans l’obscurité.

“C’était une embuscade soigneusement planifiée, bien préparée et réfléchie plutôt qu’une attaque impulsive.

“Si la police avait été informée de sa reconnaissance, tout cet incident d’horreur aurait pu être évité.”

Des images effrayantes le montraient en train de lancer les bombes – dont l’une n’a pas explosé – depuis une voiture SEAT blanche.

Les appareils semblaient être un feu d’artifice allumé collé sur une cartouche en plastique.

Le local Gary Smith, 31 ans, a affirmé que le chauffeur riait en les jetant par la fenêtre.

Il a déclaré : « Je marchais sur un pont voisin et je pouvais le voir lancer des bombes.

«Ils faisaient de fortes détonations. Je pense qu’il en a jeté environ quatre ou cinq.

«Il riait juste pendant qu’il le faisait. C’était fou.”

Un autre témoin terrifié a déclaré que l’explosion ressemblait à “des coups de canon” alors que “tout l’enfer s’est déchaîné”.

L’horreur, qui a fait deux autres blessés, a provoqué une évacuation massive d’environ 700 migrants du site de Western Jet Foil.

Il est survenu alors que la crise des migrants s’aggrave au Royaume-Uni.

Le nombre croissant de personnes voyageant à travers la Manche signifie que les centres d’immigration deviennent surpeuplés et que les conditions se détériorent.

Sir Roger Gale, député conservateur de North Thanet, a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 4 000 personnes dans un établissement de Manston où les migrants ont été déplacés en “violation des conditions humaines”.

Il a déclaré: “Jusqu’à il y a environ cinq semaines, le système fonctionnait comme prévu, très bien en effet.

“Il est maintenant cassé et il doit être réparé rapidement.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle recevait des mises à jour régulières sur “l’incident affligeant”.

On pense que l’incident n’était pas lié au terrorisme, les premières enquêtes suggérant que l’homme avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

La police de Kent a déclaré: “Les agents ont établi que deux à trois engins incendiaires avaient été jetés dans les locaux de l’immigration du ministère de l’Intérieur par un seul suspect arrivé sur les lieux dans une voiture.

“Deux personnes ont signalé des blessures mineures à l’intérieur de la propriété.

“Le suspect a été identifié et très rapidement localisé dans une station-service à proximité, et confirmé décédé.

“L’unité de neutralisation des explosifs et munitions s’est rendue sur les lieux pour s’assurer qu’il n’y avait plus de menaces. Un autre appareil a été trouvé et confirmé en sécurité dans le véhicule du suspect.

“Le site est resté ouvert, mais environ 700 migrants présumés ont été transférés à Manston pour assurer la sécurité pendant la phase initiale de l’enquête policière.”

L’un des engins incendiaires lancé au centre Crédit : Reuters