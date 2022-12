Le ‘Kaléidoscope’ de Netflix aura des épisodes ordonnés au hasard

Netflix est sur le point de publier une série d’histoires de braquage en huit parties intitulée “Kaléidoscope”, qui suit un maître voleur et son équipage pendant 25 ans, alors qu’ils tentent ensemble un braquage de 7 milliards de dollars.

Le botteur ? Contrairement à la plupart des séries classées par ordre chronologique, Netflix distribuera une séquence d’épisodes différente à chaque téléspectateur de l’émission, à l’exception de la finale : « White : The Heist », ce qui rend la série uniquement regardable dans presque n’importe quel ordre.

Une fois que les téléspectateurs ont regardé le même premier épisode intitulé “Black”, Netflix sélectionnera au hasard une variante des sept épisodes suivants pour chaque téléspectateur.

Semblable à l’intro, les épisodes sont étiquetés par couleur :

“Jaune : 6 semaines avant le casse”

« Vert : 7 ans avant le braquage »

“Bleu: 5 jours avant le casse”

« Violet : 24 ans avant le braquage »

« Orange : 3 semaines avant le braquage »

« Rouge : le matin après le braquage »

« Rose : 6 mois après »

“White: The Heist” (finale)





L’histoire serait vaguement inspirée d’un mystère de la vie réelle après l’ouragan Sandy, où 70 milliards de dollars d’obligations auraient été inondés dans un sous-sol de la Depository Trust Company à Manhattan, selon le site compagnon officiel de Netflix, Tudum.

Mais dans “Kaléidoscope”, avant que les voleurs ne puissent tenter de s’introduire dans le coffre-fort “le plus sécurisé” des États-Unis, ils doivent passer magistralement à travers l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante au monde et le FBI.

L’intégralité de la série sortira le 1er janvier 2022 sur Netflix.