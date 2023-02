Le kaleere de Kiara Advani a rendu un hommage touchant au défunt chien de compagnie de Sidharth Malhotra, Oscar, les fans la louent pour son geste

Kiara Advani a fait une superbe mariée en se mariant avec Sidharth Malhotra mardi. Les deux se sont mariés au palais Suryagarh à Jaisalmer mardi. Beaucoup ont félicité Kiara pour avoir abandonné le lehenga de mariée rouge habituel pour une tenue rose plus pastel. Elle a également opté pour des bijoux sertis de diamants au lieu de l’or ou du kundan habituel associé aux mariages du nord de l’Inde. Mais ce qui a attiré l’attention de quelques fans, c’est la façon dont l’actrice a personnalisé son kaleere dans un hommage touchant à son lien avec Sidharth.

Kaleera est un bijou traditionnel punjabi que les mariées portent au poignet le jour du mariage. Le kaleere de Kiara faisait partie de son ensemble de bijoux en diamants créé par Manish Malhotra, qui a également stylé son look général. L’actrice a personnalisé les deux kaleere, l’un d’eux comprenant les initiales du couple – KS – bien en évidence.

L’autre kaleera avait une photo du chien de Sidharth, Oscar, décédé l’année dernière. Sidharth était très proche d’Oscar, qui avait été son compagnon et son animal de compagnie pendant plus d’une décennie. L’acteur avait partagé la nouvelle de sa disparition sur les réseaux sociaux et même Kiara avait écrit un message pour le chien.





De nombreux internautes ont été impressionnés par le geste touchant de Kiara en incluant la photo d’Oscar dans son look de mariée. “C’est tellement gentil de la part de Kiara, cela montre à quel point elle apprécie Sid”, a écrit une personne. Un autre a commenté: «C’est la meilleure chose que j’ai vue. Ki a un cœur d’or.

Le mariage était une affaire somptueuse mais intime, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Les seuls participants de Bollywood étaient la co-vedette de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, et sa femme Mira Kapoor, le directeur mentor de Sidharth, Karan Johar, ainsi que le créateur de mode Manish Malhotra. Armaan Jain, dont la femme Anisha est la cousine de Kiara, était également présent, tout comme la meilleure amie de Kiara, Isha Ambani.

Kiara et Sidharth s’étaient rencontrés sur les tournages de leur film Shershaah en 2021 et la romance s’est rapidement épanouie entre les deux. Le film Vishnuvardhan a été tourné pendant Covid et a été un succès critique lors de sa sortie sur Prime Video en 2021. Le couple, cependant, est resté discret sur leur romance jusqu’à très récemment.