Le K2 au Pakistan pollué par de la “nourriture pourrie et des déchets humains” laissés par les grimpeurs, selon la fondation

La fondation de l’alpiniste d’élite Nirmal Purja a annoncé qu’elle amènerait une équipe au K2 pakistanais l’année prochaine pour nettoyer “la nourriture en décomposition et les déchets humains” qui sont “gelés dans la glace et qui s’infiltrent dans les eaux souterraines”.

La Fondation Nimsdai a écrit sur Instagram que “les ordures sur K2 au Camp 2 étaient si mauvaises cette année, notre fondateur @nimsdai a failli vomir à cause de l’odeur”. La montagne au Pakistan mesure 28 252 pieds de haut – la deuxième plus haute du monde seulement derrière le mont Everest.

“Il est temps d’agir… nous annonçons notre nouveau projet pour lutter contre ce tas de déchets dégoûtant au K2. Nous sommes fiers de dire qu’avec notre fondateur @Nimsdai, la Fondation planifie notre prochain projet #BigMountainCleanup – retour au K2 ensuite année avec une plus grande équipe pour nettoyer, ”

“L’année prochaine, nous voulons avoir une équipe de Sherpa qui aura pour tâche de nettoyer à plein temps et d’enlever les cordes anciennes, usées et dangereuses”, a ajouté le message. “Ce sera un projet difficile et coûteux en raison de l’éloignement de K2 et parce que nous devrons payer les permis et les salaires à temps plein des Sherpas qui travaillent avec nous (qui devront être très bien rémunérés pour ce qui sera essentiellement ils manquent la saison d’escalade K2.)”

Dans un article séparé, Purja – un homme de 39 ans qui a fait l’objet d’un documentaire sur Netflix après avoir établi un record en 2019 pour avoir gravi les 14 plus hauts sommets du monde en un temps record – a déclaré : « Une chose que les gens doivent comprendre, c’est que souvent les gens ne Je ne veux pas ou ne veux pas jeter de déchets – cela peut vraiment être un cas de vie ou de mort à cette altitude.

“Si un grimpeur est malade ou en difficulté, il doit descendre les montagnes au plus vite – il peut mourir s’il reste pour récupérer son équipement”, a-t-il poursuivi. “C’est une situation très différente du niveau de la mer – en raison du manque d’oxygène. De toute évidence, ces grimpeurs qui peuvent faire tomber des déchets, devraient le faire à 100%.”

La Fondation Nimsdai indique sur son site Web qu’elle a été créée “pour redonner aux communautés montagnardes” de la patrie de Purja, le Népal, en plus “d’aider à guider les grimpeurs du futur”.

Purja a également déclaré que “le mauvais temps peut détruire les tentes et le matériel laissés dans les camps supérieurs pour les expéditions – qui sont scellés dans la glace.

“Ces déchets sont une accumulation de près de 70 ans – depuis les premières ascensions en montagne”, a-t-il ajouté. « Cela ne vaut pas seulement une saison – il faudra du temps pour l’enlever car il est tellement enraciné dans la glace. Le nettoyage à haute altitude est très difficile et demande beaucoup de main-d’œuvre.