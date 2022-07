Le JWST a peut-être déjà battu le record de la galaxie la plus éloignée jamais vue

Est-ce que quelqu’un se souvient de GLASS-z13 ? Non?

Elle a été repérée par le télescope spatial James Webb et défendue comme la “plus ancienne galaxie jamais vue” et elle a été annoncée… il y a six jours.

Oui c’est vrai. Il n’y a même pas une semaine, deux articles pré-imprimés publiés dans le référentiel d’articles scientifiques arXiv (prononcé “archive”) a détaillé certaines des premières analyses d’images prises par le JWST, le œil infrarouge de nouvelle génération sur le cosmos. Deux galaxies se cachaient dans les données – potentiellement les galaxies les plus éloignées que les humains aient jamais vues. L’un d’eux a été surnommé GLASSz-13 ou GL-z13 en abrégé (The Atlantic lui a donné le nom mignon de “Glassy”).

“JWST a trouvé la plus ancienne galaxie que nous ayons jamais vue dans l’univers”, disait un titre. L’histoire a explosé sur le Web, avec Twitter bourdonnant à ce sujet et les points de vente grand public reprennent la découverte record. Il a même sa propre page Wikipédia !

Dans la précipitation des reportages, quelques points clés ont été manqués. Ce n’est pas la “plus ancienne galaxie” que nous ayons jamais vue. C’est peut-être le plus ancien lumière nous n’avons jamais détecté mais c’est probablement un très Jeune galaxie, pas plus de 100 milliards d’années dans sa vie (une distinction importante). Il est également important de noter que GL-z13 n’est actuellement qu’un “candidat” qui nécessite une enquête plus approfondie – les données sont assez bonnes, selon les astronomes avec qui j’ai parlé – mais d’autres observations aideraient à le cocher en tant que détenteur du record.

Mais tout cela n’a peut-être même pas d’importance.

Dans une flopée de nouveaux papiers déposé sur arXiv Lundi, les astronomes ont identifié des galaxies qui pourraient même se trouver plus loin loin que GL-z13. C’est une vitrine de la puissance du télescope spatial révolutionnaire James Webb.

Dès que les chercheurs ont eu accès au premier lot de données de Webb, ils ont commencé à le parcourir à la recherche de galaxies lointaines. Webb est le meilleur pour trouver ces galaxies car il voit le cosmos en lumière infrarouge, plutôt qu’en lumière visible, comme le fait le télescope spatial Hubble.

La lumière visible des toutes premières galaxies de l’univers a été “décalée vers le rouge”. Parce que l’univers est en expansion depuis le Big Bang, les longueurs d’onde de la lumière s’étirent. Lorsque vous étirez la lumière que nous pouvons voir avec nos yeux, cet étirement la déplace vers une longueur d’onde plus rouge. Dans ce cas, infrarouge. Webb est conçu spécifiquement pour capturer cette lumière.

Les astronomes désignent le décalage vers le rouge avec z. Plus haut z les valeurs représentent essentiellement un autre regard en arrière dans le temps. Par exemple, z = 1 correspond à environ 7,7 milliards d’années, alors que z = 10 correspond à environ 13,2 milliards d’années.

Dans les articles téléchargés sur arXiv, au moins trois ont présenté des galaxies candidates avec un z valeur supérieure à 16. Cela correspondrait à environ 13,6 milliards d’années. On présente un cas pour une galaxie à z = 16,7ce qui correspondrait à environ 250 millions d’années après le Big Bang.

Finkelstein et al. (2022)/NASA/ESA/CSA/STScI



Une autre, résumée par l’astrophysicien Steve Finklestein dans ce fil Twitterprésente une galaxie à z > 14. Finkelstein l’a nommé la galaxie de Maisieaprès sa fille.

Les découvertes font à nouveau vibrer les astronomes sur Twitter, mais qu’en est-il du GL-z13 ?

Eh bien c’est z la valeur est d’environ 13 (comme son nom l’indique), alors peut-être que c’est Game Over pour Glassy.

Cependant, elle a encore une chance de devenir la galaxie la plus éloignée jamais observée, car les astrophysiciens doivent valider ce qu’ils voient dans les données du JWST.

“Beaucoup de candidats dans ces articles ne sont pas aussi convaincants [as GL-z13]”, a déclaré Michael Brown, astrophysicien à l’Université Monash de Melbourne.

Il y a encore plus d’incertitude sur les distances lorsque vous apportez le léger désaccord entre astrophysiciens sur la vitesse à laquelle l’univers se dilate. Nous n’aborderons pas cela ici. En bref, la confirmation de ces galaxies en tant que véritables galaxies nécessitera d’autres observations qui se produiront très probablement au cours des premières années d’exploitation de Webb.

Et oui, le télescope spatial Webb est sur le point de fournir encore plus de candidats pour la galaxie la plus éloignée jamais observée au-delà d’aujourd’hui. Ils pourraient même tomber sur arXiv demain ! Alors que bon nombre de ces candidats disparaîtront bientôt de la conscience publique, chacun fournira un tremplin aux astrophysiciens pour reconstituer les premiers instants de notre univers. Certaines des questions auxquelles ces galaxies répondront n’ont même pas encore été posées.

En fait, les astrophysiciens découvrent déjà que l’univers primitif pourrait être beaucoup plus occupé qu’ils ne le pensaient. Les étoiles ont peut-être commencé à se former à un rythme beaucoup plus rapide que certains modèles ne l’ont prédit. Comment la matière a-t-elle fusionné et commencé à former ces galaxies au début ? Nous ne savons pas encore. Mais Webb est apparemment déjà en train de réécrire ce que nous pensions savoir sur le début de tout.

C’est une révolution astronomique. Alors attachez-vous. Ça va être un sacré tour.