Le justicier indien Monu Manesar, accusé d’incitation aux émeutes de l’Haryana, arrêté | Actualités policières

Un justicier de vaches en fuite après avoir été accusé d’incitation à des violences communautaires meurtrières dans l’État de l’Haryana, au nord de l’Inde, a été arrêté.

Mohit Yadav, mieux connu sous son alias Monu Manesar, a été arrêté pour avoir prétendument publié des messages « répréhensibles et incendiaires » sous un nom fictif sur les réseaux sociaux après les violences, ont rapporté mardi les médias indiens.

Les violences à Nuh, le seul district à majorité musulmane de l’Haryana, situé à environ 100 km de New Delhi, ont commencé le 31 juillet après que des groupes hindous d’extrême droite ont organisé une procession religieuse dans le district.

Deux jours avant la procession, Manesar, qui dirige l’unité locale de protection des vaches du Bajrang Dal, l’aile jeunesse du Vishva Hindu Parishad (Conseil mondial hindou ou VHP), a publié une vidéo sur Facebook disant qu’il assisterait à la procession tout en exhortant d’autres hindous. pour le rejoindre.

Les habitants de Nuh ont déclaré que la vidéo les avait mis en colère puisque Manesar, 28 ans, fait partie des 21 personnes citées dans un premier rapport d’information (FIR) pour le lynchage de deux hommes musulmans en février de cette année.

Les restes carbonisés de Junaid Khan, 35 ans, et de Nasir Hussain, 27 ans, cousins ​​originaires de l’État voisin du Rajasthan, ont été retrouvés dans une voiture dans le district de Bhiwani, dans l’Haryana, le 16 février.

La vache est considérée comme sacrée par une partie de la caste hindoue principalement privilégiée et de nombreux États ont interdit sa vente et sa consommation.

Des dizaines de musulmans ont été attaqués et lynchés au cours de la dernière décennie par des défenseurs autoproclamés des vaches à travers l’Inde, suite à des allégations d’abattage de vaches.

Selon les médias, Manesar devrait être remis à la police du Rajasthan dans le cadre des lynchages de février.

La police et des groupes hindous affirment que leur cortège à Nuh a été attaqué par des résidents musulmans, qui rejettent cette allégation et affirment que les violences étaient planifiées.

Au moins six personnes, dont deux membres du Bajrang Dal et deux gardes de police, ont été tuées et certains véhicules ont été incendiés lors des violences, qui se sont rapidement étendues à Gurgaon, dans la banlieue de New Delhi, où une mosquée a été incendiée et son imam tué par un hindou. foule.

En réponse aux violences, plus de 1 000 propriétés – appartenant pour la plupart à des musulmans – ont été rasées au bulldozer à Nuh par le gouvernement de droite du parti Bharatiya Janata (BJP) de l’Haryana, obligeant un tribunal indien à se demander s’il s’agissait d’un « exercice de nettoyage ethnique ».