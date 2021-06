Le « justicier chasseur de pédo » qui a battu l’homme qu’il a accusé à tort d’être un pervers est démasqué en tant qu’adolescent idiot de TikTok

Un justicier WANNABE qui a battu un homme innocent après l’avoir accusé à tort d’être un pédo peut aujourd’hui être révélé comme un adolescent idiot de TikTok.

Myles Fisher peut être démasqué pour la première fois après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles graves pour avoir battu la victime lors d’une piqûre de « chasseur de pédo ».

Myles Fisher a été épargné par la prison après avoir attaqué un homme qu’il croyait être un pédophile Crédit : TikTok

Les images publiées sur TikTok ont ​​zoomé sur une étiquette de cheville Crédit : Tiktok

L’arrogant de 19 ans s’est évadé de prison après avoir attaqué l’homme de 33 ans que lui et un copain ont attiré dans un complot de piège à miel.

Fisher – qui se vante d’être populaire sur TikTok – et son ami Ryan Newcombe-Burgess, 20 ans, ont attaqué la victime après avoir créé des comptes leurres sur Internet.

Ils ont affirmé qu’ils avaient été inspirés pour « chasser les pédophiles » après avoir regardé des vidéos sur les réseaux sociaux de groupes d’autodéfense.

À l’aide d’un faux compte en ligne, le couple s’est fait passer pour une fille de 14 ans dans un salon de discussion pour attirer l’homme à une adresse à Lawn, Wilts, en 2019.

Swindon Crown Court a appris que la victime s’était retrouvée avec une coupure de 8 cm à la tête, des dents ébréchées, un nez cassé ainsi que d’autres contusions et coupures.

Le couple s’est échappé de prison le mois dernier, mais a été giflé de 500 £ de frais et d’amendes ainsi que de leurs peines avec sursis.

Fisher a été filmé avec son étiquette électronique alors qu’il s’entraînait dans une salle de sport Crédit : Instagram

Une partie des images aurait été prise à l’intérieur de la Swindon Crown Court, ce qui est illégal Crédit : Tiktok

Lorsqu’il a été approché par The Sun, Fisher s’est vanté : « C’était vraiment une opération classique de pédo-chasseur.

« Nous lui avons fait penser qu’il communiquait en ligne avec une fille mineure qui était disponible pour des relations sexuelles et s’était arrangée pour se rencontrer dans une maison de Lawn.

«Nous attendions à proximité et l’avons vu s’arrêter dans sa voiture, marcher jusqu’à la maison et frapper à la porte.

« Il a eu le choc de sa vie lorsqu’un vieil homme a ouvert la porte.

« Puis il s’est précipité vers sa voiture et nous nous sommes dirigés vers lui et lui avons dit que nous voulions lui parler de ce qu’il préparait.

« Il est devenu agressif et a essayé de s’enfuir alors nous l’avons attrapé. Je l’ai frappé trois fois et Ryan l’a frappé plusieurs fois aussi.

JE L’AI FRAPPE TROIS FOIS

Il ne s’est pas excusé pour l’incident mais a déclaré : « Je n’aurais pas dû me faire justice moi-même.

« C’était mal de ma part. Je ne le referais plus. »

Après l’audience du tribunal, des séquences vidéo ont rapidement circulé sur TikTok du couple sur le quai de Swindon Crown Court en avril.

Filmer ou prendre des photos de quelque nature que ce soit à l’intérieur d’un tribunal est illégal, les agents enquêtent actuellement sur l’incident.

Le Sun a choisi de ne pas montrer les images, qui semblent avoir été supprimées du site.

Le clip de dix secondes montre Fisher se vantant de son étiquette électronique tout en buvant une bouteille du côté passager d’une voiture.

Les images sont recouvertes d’un texte qui dit « 3 vacances et 2 festivals réservés pour l’été et votre partenaire en obtient un ».

Fisher a déclaré que l’incident était une opération « classique » de chasseurs de pédo Crédit : Instagram

Fisher a été condamné à huit mois de prison avec sursis pendant deux ans Crédit : Alamy

Fisher et Newcombe-Burgess peuvent ensuite être vus debout sur le quai du tribunal de la Couronne pour leur audience de détermination de la peine.

Il passe ensuite à Fisher en soulevant des poids dans une salle de sport, avant de zoomer sur son étiquette électronique.

L’unité d’enquête sur les médias numériques du ministère de la Justice travaillerait avec TikTok pour enquêter sur le clip.

Un porte-parole du ministère a déclaré: « Nous travaillons en étroite collaboration avec TikTok et toutes les grandes sociétés de médias sociaux, pour supprimer le contenu illicite le plus rapidement possible. »

Un porte-parole de la police du Wiltshire a déclaré: « Nous sommes au courant d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et allons mener des enquêtes. »

Les deux hommes, qui étaient adolescents au moment de l’attaque en mai 2019, ont reconnu avoir subi des lésions corporelles graves.

Le juge Jason Taylor QC a épargné Fisher et Newcombe-Burgess d’un passage immédiat derrière les barreaux.

Condamnant les hommes, le juge Taylor a déclaré: «Il s’agissait d’un cas classique du cerveau d’un adolescent masculin qui ne s’engageait pas et vous vous entraîniez ensuite.

«Ce n’est pas à vous d’exiger une justice d’autodéfense si c’était ce que c’était, ce que cette cour n’est pas en mesure de dire.

« Tous les soupçons que vous aviez auraient dû être partagés avec la police. Ce sont eux qui sont à la fois chargés et formés pour faire face à ces situations. »

Newcombe-Burgess a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pendant deux ans tandis que Fisher a été condamné à huit mois avec sursis pendant deux ans.

Tous deux ont été condamnés à effectuer 175 heures de travail non rémunéré, 20 jours d’activité de réadaptation, à respecter un couvre-feu de quatre mois et à payer 500 £ de frais et d’amendes.