Le jus de tomate tue efficacement les salmonelles et autres bactéries nocives

Une étude révèle que le jus de tomate tue efficacement Salmonella typhi et d’autres bactéries nocives, grâce aux peptides antimicrobiens spécifiques présents dans les tomates. Cette découverte met en évidence les bienfaits potentiels de la consommation de tomates pour la santé.

Le jus de tomate peut tuer Salmonelle Typhi et autres bactéries pouvant nuire à la santé des voies digestives et urinaires, selon une étude publiée cette semaine dans Spectre de microbiologie, une revue de la Société américaine de microbiologie. Salmonelle Typhi est un agent pathogène mortel spécifique à l’homme qui provoque la fièvre typhoïde.

« Notre objectif principal dans cette étude était de découvrir si la tomate et le jus de tomate peuvent tuer les agents pathogènes entériques, notamment Salmonelle Typhi, et si oui, quelles qualités ils possèdent qui les font fonctionner », a déclaré le chercheur principal de l’étude, Jeongmin Song, Ph.D., professeur agrégé au Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université Cornell.

Découverte de peptides antimicrobiens dans les tomates

Tout d’abord, les chercheurs, lors d’expériences en laboratoire, ont vérifié si le jus de tomate tuait réellement. Salmonelle Typhi. Une fois qu’ils ont vérifié que c’était le cas, l’équipe a examiné le génome de la tomate pour trouver les peptides antimicrobiens impliqués.

Les peptides antimicrobiens sont de très petites protéines qui altèrent la membrane bactérienne qui les maintient intacts. Les chercheurs ont choisi 4 peptides antimicrobiens possibles et ont testé leur efficacité contre Salmonelle Typhi. Cela les a aidés à trouver 2 peptides antimicrobiens efficaces contre Salmonelle Typhi.

Implications plus larges et avantages pour la santé publique

L’équipe de recherche a effectué davantage de tests sur Salmonelle Variantes du typhi qui apparaissent dans les endroits où la maladie est courante. Ils ont également réalisé une étude informatique pour en savoir plus sur la façon dont les peptides antibactériens tuent Salmonelle Typhi et autres pathogènes entériques. Enfin, ils ont examiné l’efficacité du jus de tomate contre d’autres agents pathogènes entériques susceptibles de nuire à la santé des voies digestives et urinaires.

La découverte la plus importante est que le jus de tomate est efficace pour éliminer Salmonelle Typhi, ses variantes hypervirulentes et autres bactéries pouvant nuire à la santé des voies digestives et urinaires. En particulier, 2 peptides antimicrobiens peuvent éliminer ces pathogènes en altérant la membrane bactérienne, une couche protectrice qui entoure le pathogène.

« Nos recherches montrent que la tomate et le jus de tomate peuvent éliminer les bactéries entériques comme Salmonelle“, a déclaré Song. Les chercheurs ont déclaré qu’ils espèrent que lorsque le grand public, en particulier les enfants et les adolescents, connaîtra les résultats de l’étude, ils voudront manger et boire davantage de tomates ainsi que d’autres fruits et légumes, car ils apportent des avantages antibactériens naturels aux consommateurs.

Référence : « Propriétés antimicrobiennes du jus de tomate et des peptides contre la typhoïde Salmonelle» de Ryan S. Kwon, Gi Young Lee, Sohyoung Lee et Jeongmin Song, 30 janvier 2024, Spectre de microbiologie.

DOI : 10.1128/spectre.03102-23