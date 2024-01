Le jus de tomate pourrait aider à traiter les intoxications alimentaires, suggère une nouvelle étude

Boire du jus de tomate pourrait prévenir une forme désagréable d’intoxication alimentaire qui entraîne 26 000 Américains à l’hôpital chaque année, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université Cornell ont étudié l’effet du jus de tomate, l’ingrédient principal d’un cocktail Bloody Mary très apprécié, sur la bactérie salmonelle.

On le trouve le plus souvent dans la viande comme le poulet, la dinde et le bœuf qui n’a pas été correctement cuite.

Environ 1 paquet de poulet sur 25 vendu à l’épicerie est contaminé par la salmonelle – mais la cuisson de la viande à une température adéquate la tue.

Pour la nouvelle étude, l’équipe a évalué les peptides antimicrobiens présents dans le jus de tomate, de petites protéines qui détruisent la membrane qui maintient l’organisme nuisible intact.

Il a été démontré que le jus de tomate, un aliment de base des Bloody Marys, prévient les souches de salmonelle, qui provoquent des symptômes d’intoxication alimentaire comme des vomissements et de la diarrhée.

Ils ont découvert que deux peptides antimicrobiens pourraient arrêter la salmonelle Typhi, une maladie d’origine alimentaire qui provoque des symptômes tels que des vomissements et de la diarrhée.

Selon le CDC, environ 5 000 des 1,3 million de cas de salmonelle qui surviennent chaque année seraient du type Typhi.

Le Dr Jeongmin Song, auteur principal de l’étude et professeur agrégé au département de microbiologie et d’immunologie de l’université Cornell, a déclaré : « Notre objectif principal dans cette étude était de découvrir si la tomate et le jus de tomate peuvent tuer les agents pathogènes, notamment Salmonella Typhi, et si c’est le cas. , quelles qualités ils ont qui les font fonctionner.

Ils ont d’abord vérifié si le jus de tomate tuait réellement Salmonella Typhi, et après avoir confirmé que c’était le cas, l’équipe a analysé l’ADN de la tomate pour trouver les peptides antimicrobiens impliqués.

L’équipe en a étudié quatre et a découvert que deux d’entre eux étaient efficaces pour tuer Salmonella Typhi en altérant la membrane bactérienne, une couche protectrice qui entoure l’agent pathogène.

L’équipe a également découvert que les peptides contenus dans le jus de tomate pourraient tuer d’autres variantes de salmonelle, qui touchent plus de 1,3 million d’Américains chaque année.

“Nos recherches montrent que la tomate et le jus de tomate peuvent éliminer les bactéries entériques comme la salmonelle”, a déclaré le Dr Song.

Salmonella typhi est une forme de samonella, un type de bactérie transmise par les excréments de personnes ou d’animaux, et les symptômes d’une infection commencent généralement entre six heures et six jours après l’exposition.

Ils disparaissent généralement en quatre à sept jours sans nécessiter d’intervention médicale.

Certaines personnes ne présentent aucun symptôme. Cependant, la maladie peut parfois être plus grave et conduire à une hospitalisation.

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de moins de 12 mois et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux effets secondaires graves, voire à la mort.

Dans de rares circonstances, une infection à la salmonelle peut entraîner la pénétration de l’organisme dans la circulation sanguine et provoquer des maladies plus graves, telles qu’infections des artères, endocardite (inflammation de la valvule cardiaque) et arthrite.

La salmonelle infecte plus de 1,3 million de personnes chaque année, entraînant 26 500 hospitalisations et 420 décès par an.

Les États-Unis ont été confrontés l’année dernière à une épidémie de bactérie liée à des fruits pré-coupés comme le cantaloup, qui a rendu malade plus de 400 Américains.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils espéraient que les résultats encourageraient à manger et à boire davantage de tomates ainsi que d’autres fruits et légumes.

L’étude a été publiée mardi dans la revue Microbiology Spectrum.