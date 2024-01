Le jus de tomate peut tuer la salmonelle, la bactérie qui terrorise nos intestins : ScienceAlert

Les tomates pourraient aider à combattre les infections bactériennes dans votre intestin, selon une nouvelle étude.

L’un des légumes les plus consommés au monde (ou peut-être des fruits ?), ils regorgent d’antioxydants, de vitamines et d’autres composés – dont deux scientifiques de l’Université Cornell aux États-Unis ont identifié pour leurs puissantes propriétés antibactériennes dans une série d’expériences cellulaires.

L’équipe de recherche, dirigée par Jeongmin Song, microbiologiste à Cornell, s’est intéressée à Salmonelleun genre de bactéries entériques qui envahissent l’intestin, provoquant souvent des intoxications alimentaires.

Plus précisément, l’équipe s’est concentrée sur un sérotype typhoïde de Salmonelle, Salmonelle entérique Typhi, qui ne vit que chez l’homme et provoque la fièvre typhoïde lorsqu’il glisse dans la circulation sanguine depuis l’intestin et se propage dans tout le corps.

Comme pour d’autres agents pathogènes d’origine alimentaire, une manipulation et un stockage appropriés des aliments ainsi qu’un accès aux antibiotiques peuvent aider les gens à éviter les intoxications alimentaires dues à Salmonelle.

Cependant, la fièvre typhoïde reste un problème majeur problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde où les gens n’ont pas accès à l’eau potable, à l’assainissement ou aux vaccins contre la typhoïde. Il se propage de personne à personne via des aliments et de l’eau contaminés, et les enfants sont les plus à risque.

En 2016, première épidémie mondiale de typhoïde ultrarésistante aux médicaments balayé le Pakistanet huit ans plus tard, les experts en maladies infectieuses craignent toujours que cela puisse déclencher des épidémies régionales ou mondiales s’il n’est pas contrôlé.

La malnutrition est également courante au Pakistan et dans d’autres pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes. Une étude réalisée en 2023 dans 64 pays a révélé que près de la moitié des enfants de moins de 2 ans ne consommaient aucun fruit ni légume dans leur alimentation.

“Notre objectif principal dans cette étude était de découvrir si la tomate et le jus de tomate pouvaient tuer les agents pathogènes entériques, notamment Salmonelle Typhi, et si oui, quelles qualités ils ont qui les font fonctionner,” explique Chanson.

Cultures de laboratoire de Salmonelle Les typhi exposés au jus de tomate fraîchement dépulpé ont été tués dans les 24 heures, et non à cause de l’acidité du jus.

Les chercheurs ont scanné le génome des tomates (Solanum lycopersicum) à la recherche de gènes codant pour de petites protéines appelées peptides qui pourraient agir comme agents antimicrobiens.

À partir de quatre candidats initiaux, l’équipe a identifié deux peptides antimicrobiens qui inhibaient la croissance de Salmonelle Typhi et a même tué une souche résistante à la ciprofloxacine, le principal antibiotique utilisé pour traiter la fièvre typhoïde.

Enfin, les chercheurs ont modélisé la forme de leurs deux principaux peptides candidats et simulé leurs interactions avec les membranes cellulaires bactériennes. Comme le prédisait la modélisation, les deux peptides se sont rompus Salmonelle les membranes cellulaires du Typhi en seulement 45 minutes.

Dans d’autres expériences, les composés ont également tué Salmonelle Typhimurium, une souche de typhoïde non Salmonelle qui provoque une intoxication alimentaire non mortelle.

En gardant à l’esprit qu’il ne s’agit que d’expériences cellulaires, les résultats de l’étude ne sont pas une raison pour boire du jus de tomate au gallon ; aucun type d’aliment ne peut opérer sa magie à lui seul.

L’étude met plutôt l’accent sur les messages de santé publique qui encouragent les gens à manger des tomates dans le cadre d’une alimentation équilibrée comprenant de nombreux autres fruits et légumes – à condition qu’elles soient préparées avec de bons ingrédients. méthodes d’hygiène alimentairecela pourrait aider à prévenir les maladies et les intoxications alimentaires.

Mais cela dépend de l’abordabilité et de l’accès.

L’étude a été publiée dans Spectre de microbiologie.