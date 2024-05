Le jus de pamplemousse fera-t-il baisser ma tension artérielle ?

CHER PHARMACIE POPULAIRE : Je prends de l’amlodipine et du bénazépril depuis de nombreuses années pour abaisser ma tension artérielle. Il y a deux jours, j’ai décidé d’arrêter les médicaments et d’essayer plutôt un pamplemousse.

Ma tension artérielle tôt le matin était de 143/90. C’est normal puisque je n’avais pas pris mes médicaments depuis 24 heures. J’ai ensuite mangé un pamplemousse et moins d’une heure plus tard, ma tension artérielle était descendue à 128/83. Il s’agit d’une réduction plus importante que celle offerte par mes médicaments.

Je vais donc demander à mon infirmière praticienne si je peux remplacer mes médicaments par un pamplemousse. Ou pourquoi ne pas manger un pamplemousse deux fois par jour ?

UN. Merci d’avoir partagé les résultats de votre expérience. Votre infirmière praticienne pourrait vous dire de ne pas manger de pamplemousse ni de boire de jus de pamplemousse le jour même où vous prenez de l’amlodipine. Votre corps utilise une enzyme appelée CYP3A4 pour métaboliser cet inhibiteur des canaux calciques. Le pamplemousse peut ralentir le CYP3A4, ce qui pourrait, en théorie, entraîner une augmentation des taux sanguins du médicament. Bien que cela ne semble pas être une interaction significative pour la plupart des gens, les individus varient et vous pourriez être sensible à cette réaction (Journal of Personalized Medicine, 22 mars 2022).

Votre expérience d’une journée avec le pamplemousse n’est pas assez longue pour prouver que cet agrume pourrait remplacer votre médicament contre l’hypertension. D’un autre côté, certaines données soutiennent l’effet hypotenseur du pamplemousse (Critical Reviews in Food Science and Nutrition, février 2017).

Un fascinant essai contrôlé randomisé publié dans le British Journal of Clinical Pharmacology (février 2021) a rapporté que la combinaison de jus de pamplemousse avec du jus de betterave abaissait la tension artérielle systolique. Les chercheurs ont conclu : « Étant donné que le goût [of beet juice] a été améliorée par le jus de pamplemousse, cette combinaison a le potentiel d’être utilisée comme approche diététique pour améliorer la tension artérielle.

Vous pouvez en savoir plus sur les autres moyens de contrôler l’hypertension artérielle dans notre « Guide électronique des solutions pour la tension artérielle ». Cette ressource en ligne est disponible sous l’onglet Health eGuides à l’adresse www.PeoplesPharmacy.com.

Q. Je prends des statines depuis plus de 11 ans pour réduire mon taux de cholestérol. Depuis quelques années, je prends de la pravastatine.

Je suis d’âge moyen et j’ai un faible taux de testostérone (moins de 200), une très faible libido, une mauvaise mémoire, une dépression, un manque d’énergie et des douleurs musculaires dans le dos qui ont affecté mon sommeil. Dans l’ensemble, je me sens beaucoup plus âgé que moi.

J’ai arrêté de prendre de la pravastatine après avoir lu que la plupart de ces effets secondaires pouvaient être causés par les statines. Un scanner a révélé que mes artères sont propres. Maintenant, je me sens beaucoup mieux et je me demande si je devrais faire vérifier à nouveau ma testostérone.

UN. Les médicaments hypocholestérolémiants de type statine peuvent réduire la testostérone (Journal international brésilien d’urologie, mars-avril 2024). La plupart des médecins estiment toutefois que cet effet n’est pas cliniquement significatif.

Une nouvelle étude parue dans les Annals of Internal Medicine (14 mai 2024) montre que de faibles niveaux de T (inférieurs à 213 ng/dL) sont associés à une durée de vie plus courte. Un taux de testostérone très faible (moins de 153) est lié à un risque plus élevé de décès par maladie cardiovasculaire.

Nous vous encourageons à faire mesurer à nouveau votre taux de testostérone pour voir si l’arrêt de la statine a fait une différence. Pendant que vous y êtes, demandez à votre médecin d’inclure un test de zinc. De faibles niveaux de ce minéral essentiel sont également associés à des niveaux réduits de testostérone (Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, mars 2023). Il existe certaines preuves selon lesquelles les statines pourraient réduire les taux sanguins de zinc (Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 19 septembre 2005).

* * *

