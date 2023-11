Le jus de lancer franc tardif fait passer le basket-ball masculin n°12 de l’Arizona au-dessus du n°2 Duke

Les jours où Caleb Love hantait le Cameron Indoor Stadium – qu’il s’agisse de ses railleries ou de ses tirs – ne sont pas encore terminés.

C’est une grave erreur de Hack-a-Shaq Love dans les dernières secondes d’un match crucial et s’attendre à ce qu’il ne réussisse pas sur la ligne des lancers francs. Au cours de ses trois saisons précédentes, Love a tiré en moyenne 81,2 % depuis le trou de la serrure. Un petit retour en arrière : six de ces tirs réussis ont eu lieu dans les 44 dernières secondes du match de rivalité UNC-Duke 2022, qui a renvoyé l’ancien entraîneur-chef de Duke Mike Krzyzewski chez lui avec une défaite lors de son dernier match à Cameron Indoor.

Maintenant, deux saisons et un changement de maillot plus tard, Love – et les Wildcats de l’Arizona – ont fait la même chose que Jon Scheyer, lui infligeant sa première défaite à domicile à la tête du Duke Basketball.

En première mi-temps, les Wildcats ont limité les tireurs d’élite de Duke Jeremy Roach et Tyrese Proctor à un ratio combiné de 0/5 sur la bande et ont effacé l’offensive des Blue Devils de la zone arrière, les arrêtant à un taux de 16,7 % sur trois. C’est une équipe qui est forte de loin cette année ; Duke a repoussé 7 à 17 tentatives contre Dartmouth quatre jours auparavant.

Les Blue Devils ont pris la tête pour seulement trois possessions distinctes en première mi-temps avant que les Wildcats ne répondent. L’Arizona a agi à la fin de la mi-temps, prenant une avance de six points avant qu’un triple Love n’envoie les équipes rompre avec la plus grande avance des Wildcats de la soirée.

Il n’a fallu que huit minutes aux Blue Devils pour se remettre de leur déficit en égalisant le score à 52 et en abandonnant les Wildcats dans la dernière ligne droite. Le centre de sept pieds Oumar Ballo avait du pain sur la planche dans le deuxième, gardant le All-American de pré-saison Kyle Filipowski à une extrémité du terrain et menant le tir de l’Arizona à 44% de l’autre.

À 47 secondes de la fin, le score était bloqué à 69 et les tirs fautifs sont devenus le nom du match. Les équipes ont échangé des fautes et six tentatives de lancers francs au total, la dernière étant Love, qui a marqué le deuxième de ses lancers francs parfaits pour porter le score à 76-73.

Alors que Duke était à la traîne et à cinq secondes de la fin, Ryan Young a commencé la possession des Blue Devils en lançant le ballon au-delà du milieu du terrain, qui a été basculé par Pelle Larsson directement dans les mains de, roulement de tambour… Love. Un rebond sur KJ Davis et un dunk étaient tout ce qui restait pour sceller la victoire 78-73 de l’Arizona.

Les Wildcats ont dominé les Blue Devils 45-33, captant 15 rebonds offensifs contre 8 pour Duke.

Quant à savoir qui faisait les paniers, les rotations de l’Arizona étaient beaucoup plus équilibrées, permettant aux cinq partants de marquer à deux chiffres tandis que les Wildcats récoltaient toujours 16 points de banc. En comparaison, Filipowski et Jeremy Roach ont réalisé des affaires avec respectivement 25 et 17 points.