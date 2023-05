Le jury trouve Donald Trump abusé sexuellement et diffamé le chroniqueur E. Jean Carroll

Donald Trump a abusé sexuellement de l’écrivain de magazine E. Jean Carroll dans les années 1990, puis l’a diffamée en la qualifiant de menteuse, ont décidé mardi les jurés, infligeant à l’ancien président américain un revers juridique alors qu’il faisait campagne pour reprendre ses fonctions en 2024.

Le jury de neuf membres du tribunal fédéral de Manhattan a accordé environ 5 millions de dollars américains en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Le jury a délibéré pendant un peu moins de trois heures. Il a rejeté le déni de Trump selon lequel il avait agressé Carroll et a statué en sa faveur. Pour le déclarer responsable, le jury de six hommes et trois femmes devait rendre un verdict unanime.

Carroll, 79 ans, a témoigné lors du procès civil que Trump, 76 ans, l’avait violée dans le vestiaire d’un grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis avait nui à sa réputation en écrivant dans un article d’octobre 2022 sur sa plateforme Truth Social qu’elle les affirmations étaient une « arnaque complète », « un canular » et « un mensonge ».

Trump, qui a été président de 2017 à 2021, est le favori des sondages d’opinion pour la nomination présidentielle républicaine et a montré une capacité étonnante à surmonter les controverses qui pourraient couler d’autres politiciens.

