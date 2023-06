Le jury se retire pour examiner le verdict dans l’affaire d’abus raciaux de Rio Ferdinand | Nouvelles du football

Le jury dans l’affaire d’un homme de 32 ans accusé d’avoir injurié racialement Rio Ferdinand à Wolves vs Manchester United en mai 2021 s’est retiré pour examiner son verdict.

La juge, Son Honneur Rhona Campbell, a appelé le jury du tribunal de la Couronne de Wolverhampton à rendre un verdict unanime sur une accusation de harcèlement, d’alarme ou de détresse aggravé par la race.

Cette accusation est démentie par Jamie Arnold de Norton Bridge dans le Staffordshire.

La juge a dit au jury dans son résumé de l’affaire :

« Il n’est pas nécessaire que M. Ferdinand ait lui-même vu les gestes racistes. Vous devez cependant être convaincu qu’il y avait un lien de causalité direct, pour que de tels gestes ou paroles aient causé du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse à M. Ferdinand. »

Elle a également déclaré: « C’est à vous de décider si le refus de Jamie Arnold de témoigner ou de répondre aux questions de la police lors d’un entretien doit compter contre lui ou non. »

Jason Ariss résumant le dossier de l’accusation, a déclaré :

« Vous avez entendu quatre individus qui ont vu l’accusé faire des gestes racistes et il a dirigé cela vers le portique de BT Sport. Aucun de ces témoins n’avait de raison de mentir. Ces quatre individus ne se connaissaient pas et ont tous commenté indépendamment ce qu’ils vu – qui voyait l’accusé agir de manière raciste, en accomplissant ce geste.

« M. Ariss a également déclaré que l’accusé avait crié une insulte raciale. Lorsque vous entendez cela en conjonction avec les gestes, l’intention était très claire. Elle visait clairement M. Ferdinand.

« Cela l’a clairement bouleversé et affecté [Ferdinand] et est un geste désagréable, bouleversant, désobligeant et offensant. »

Pour la défense, Andrew Baker a déclaré au jury de 11 hommes et femmes :

« Nous avons beaucoup évolué depuis les situations horribles que nous avons vues dans les stades de football à travers le pays, il y a quelques années. Être traité de raciste est une énorme stigmatisation, semblable à être traité de pervers, et donc la décision que vous prenez aujourd’hui est peut-être le plus important pour M. Arnold, vous devez être sûr de ce qu’il a fait.

« Pouvez-vous être sûr des preuves de chacun ? Pouvez-vous être sûr qu’elles pointent toutes dans la direction de la culpabilité de l’accusé ? Les souvenirs des gens peuvent varier, la mémoire n’est pas infaillible. Les gens aiment souvent penser au pire. S’ils voient quelqu’un se comporter odieusement, cela a peut-être gâché leur journée. »

M. Baker a ensuite rejoué les 15 minutes complètes de séquences de vidéosurveillance. Il a demandé au jury de déterminer si ce qu’ils avaient vu était en fait un geste raciste visant Rio Ferdinand, ou s’il aurait plutôt pu s’agir simplement d’un homme qui se grattait en parlant à son père à côté de lui.

« Il se peut que M. Arnold soit quelqu’un que vous ne voudriez pas rencontrer. Il se peut que vous le trouviez plutôt désagréable ou offensant. Mais là n’est pas le problème ici.

« Essentiellement, Rio Ferdinand ne l’a pas vu. Pouvez-vous être sûr que ce que l’agent de sécurité lui a dit était exact ?

« Si vous n’êtes pas sûr, vous devez rendre un verdict de non-culpabilité. »

Lors de sa déposition plus tôt dans la semaine, Rio Ferdinand a déclaré au tribunal, lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait lorsqu’on lui a dit les gestes qui lui avaient été adressés : « Ça te rend malade, ouais.

« Vous ne vous attendez pas à recevoir ce traitement lorsque vous allez à un match de football », a expliqué Ferdinand. « Mais surtout à cause des circonstances – la première fois que nous étions de retour dans un stade de football. Il y avait beaucoup d’excitation dans le stade, mais cela s’est rapidement transformé en autre chose. »