Le jury reprend ses délibérations dans le procès Sandy Hook d’Alex Jones

WATERBURY, Conn. (AP) – Les jurés ont repris leurs délibérations vendredi sur le montant que le théoricien du complot Alex Jones devrait payer pour répandre le mensonge selon lequel la fusillade de 2012 à l’école Sandy Hook était un canular.

Les délibérations du procès civil ont commencé jeudi en fin d’après-midi, mais se sont rapidement interrompues pour la journée. Le panel a commencé ses travaux vendredi avec une demande pour un chevalet effaçable à sec, des marqueurs, une gomme et une copie des instructions du jury.

L’année dernière, Jones a été reconnu responsable des dommages. La tâche du jury est de décider combien Jones et sa société Free Speech Systems doivent payer aux proches des huit victimes de Sandy Hook et à un agent du FBI qui a répondu au massacre.

Les plaignants ont témoigné qu’ils avaient été tourmentés et menacés par des personnes qui pensaient que l’une des fusillades les plus meurtrières dans les écoles de l’histoire des États-Unis était une escroquerie organisée pour renforcer le soutien aux restrictions sur les armes à feu. Jones a rendu public à plusieurs reprises cette fausse notion dans son émission “Infowars”.

Vingt enfants et six adultes ont été tués lorsqu’un homme armé a pris d’assaut l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, le 14 décembre 2012.

Jones a témoigné au procès, disant qu’il avait «fini de dire que je suis désolé» d’avoir appelé l’école à tirer un canular. Ses avocats ont fait valoir qu’il n’est pas responsable des actes de quiconque a tourmenté les familles des victimes et qu’ils exagèrent le tort que la théorie du complot leur a causé.

En dehors du tribunal, Jones a qualifié le procès de «tribunal kangourou» qui vise à piétiner ses droits à la liberté d’expression et à le mettre en faillite.

Lors d’un procès similaire au Texas en août, un jury a ordonné à Jones de verser près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade, en raison des mensonges du canular.

Dave Collins et Pat Eaton-robb, The Associated Press