Le jury rejette le procès intenté par la famille d’un adolescent tué par un flic

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un jury fédéral a conclu qu’un policier blanc de l’Ohio n’avait pas violé les droits civils d’un adolescent noir lorsqu’il a tiré et tué le garçon alors qu’il répondait à un vol à main armée signalé.

Les jurés ont rendu leur verdict mercredi dans un procès intenté par la grand-mère de Tire King. Il a contesté le récit de la police sur la fusillade, alléguant que la mort du jeune de 13 ans résultait d’une force excessive, d’une discrimination raciale et d’un manquement du service de police à enquêter correctement et à sanctionner les agents pour comportement raciste ou inconstitutionnel.

L’officier de Columbus, Bryan Mason, a tiré sur King dans la tête et le torse le 14 septembre 2016, alors que l’adolescent fuyait la police et après que King ait cherché ce que la police a découvert plus tard était un pistolet BB dans sa ceinture, ont déclaré les autorités. Le pistolet, retrouvé sur les lieux, a été conçu pour ressembler à une véritable arme à feu et équipé d’un viseur laser.

La poursuite a également désigné la ville et son service de police comme accusés, mais un juge fédéral a statué l’été dernier qu’il n’y avait aucune preuve que la ville et le service de police avaient violé les droits civils de Tyre, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient être tenus légalement responsables.

Le procès de la famille a cité des témoins qui ont déclaré que Mason avait utilisé une insulte raciale après avoir tiré et que le pistolet BB que Tyre aurait eu n’était pas visible.

Mason, qui a dit qu’il craignait une « fusillade », a soutenu qu’il avait agi raisonnablement pour se protéger et a nié avoir adressé une insulte aux adolescents. Un grand jury a décidé de ne pas porter plainte contre lui.

Sean Walton, un avocat de la famille King, a déclaré qu’ils respectaient la décision du jury, ajoutant que le panel “avait reçu une décision difficile à laquelle ils n’auraient jamais dû être confrontés”.

Mais dans le communiqué publié jeudi, Walton a également vivement critiqué la manière dont la ville a traité l’affaire, affirmant que les responsables “ont utilisé tous les outils à leur disposition pour éviter d’être tenus responsables du meurtre d’un enfant”. Il a appelé la ville “à faire ce qu’il faut pour commencer à protéger les habitants de cette ville et à cesser de traumatiser les familles, les témoins et ceux qui ont le courage de dire la vérité”.

Le procureur de la ville de Columbus, Zach Klein, a remercié le jury pour ses efforts.

“C’est triste et difficile quand une vie est écourtée, en particulier celle d’un jeune de 13 ans comme Tire King. Nous remercions le juge et le jury d’avoir pris le temps d’entendre et de comprendre les faits de cette affaire, et nous respectons leur décision », a déclaré Klein.

The Associated Press