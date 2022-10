Le jury recommande la mort d’un homme de Saint-Louis qui a tué 4 personnes

ST. CHARLES, Mo. (AP) – Les jurés ont recommandé la peine de mort mardi pour un homme de la région de Saint-Louis qui a tué sa petite amie, ses deux enfants et sa mère.

Richard Darren Emery, de St. Charles, a baissé la tête, a embrassé ses avocats et a pleuré après que le juge Michael Fagras ait lu le verdict. Les amis et la famille des victimes se sont serré la main et ont souri. Fagras condamnera officiellement Emery le 3 novembre, rapporte le St. Louis Post-Dispatch.

Emery a été reconnu coupable vendredi de quatre chefs de meurtre au premier degré lors de l’attaque de décembre 2018.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait tiré sur Kate Kasten, 39 ans, après qu’elle lui ait dit de partir pendant que le couple se disputait. Il a ensuite enfoncé la porte d’une chambre où la mère de Kasten, Jane Moeckel, 61 ans, s’était barricadée avec ses petits-enfants, Zoe, 8 ans, et Jonathan, 10 ans, et a tiré sur chacun d’eux à bout portant, a indiqué la police.

Les avocats d’Emery ont fait valoir qu’il souffrait d’une maladie mentale qui l’avait plongé dans un «état de rêve».

“Il y a eu tant de douleur, tant de chagrin et tant de pertes et nous vous demandons maintenant de choisir la miséricorde”, a déclaré l’avocate d’Emery, Stephanie Zipfel. “Nous vous demandons de choisir la vie.”

Mais le procureur adjoint Phil Groenweghe a déclaré qu’Emery avait tué Moeckel, Zoe et Jonathan pour éliminer des témoins, puis tiré sur la police et détourné une femme, la poignardant sept fois, le tout au nom de l’auto-préservation.

“Tout ce qui l’intéresse, c’est sa vie – c’est là que se trouve son trésor”, a déclaré Groenweghe. “Envoyez-lui le message que dans le comté de St. Charles, nous ne tolérerons cela en aucune façon.”

À l’extérieur du palais de justice, le procureur du comté de St. Charles, Tim Lohmar, était reconnaissant.

“Vous ne tirez aucun plaisir d’être ici”, a déclaré le procureur du comté de St. Charles, Tim Lohmar, devant le palais de justice après le verdict. « D’un autre côté, nous sommes satisfaits. Nous estimons que justice a été rendue. »

The Associated Press