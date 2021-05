Le jury peut entendre des preuves limitées du style de vie du PDG

MediaNews Group / The Mercury News via Getty Images | Groupe MediaNews | Getty Images

L’argent peut acheter du bonheur, mais dans le cas de l’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, seule une partie peut être obtenue par un jury.

C’est la décision rendue par le juge du tribunal de district américain Edward Davila samedi soir dans le cadre d’une réponse de 100 pages aux requêtes dans le prochain procès pénal de Holmes.

Le juge a accueilli en partie la requête de Holmes visant à exclure les preuves faisant référence à son style de vie extravagant en dehors de son poste de directrice générale de la start-up de tests sanguins.

« Le gouvernement peut présenter des preuves que Holmes jouissait d’un style de vie en tant que PDG de Theranos comparable à celui d’autres PDG de sociétés de technologie. Cela comprend le salaire, les voyages, la célébrité et d’autres avantages et avantages en rapport avec le poste », a écrit Davila dans le dossier.

Cependant, « les références à des achats spécifiques ou à des détails reflétant la marque de vêtements, d’hôtels ou d’autres objets personnels ne sont pas pertinentes, et l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur toute valeur probante », a ajouté le juge.

La décision est une victoire partielle pour Holmes car les procureurs ne peuvent pas fournir de détails sur les achats spécifiques et les objets personnels de Holmes en dehors de son poste de PDG. Holmes vivait dans une maison de location coûteuse, voyageait en jet privé, séjournait dans des hôtels de luxe et employait des assistants payés par Theranos pour organiser ses somptueuses virées shopping.

«Chaque fois que Holmes a fait un achat extravagant, il est raisonnable de déduire qu’elle savait que son activité frauduleuse lui permettait de payer ces articles», a écrit Davila. « Bien que les avantages de ces achats ne soient pas aussi directement liés à la fraude … cela peut encore être probant pour le scientifique de Holmes. »

La décision intervient deux semaines après que Holmes se soit battue avec les procureurs devant le tribunal pour savoir si les détails de sa richesse, de son style de vie et des avantages qu’elle avait obtenus en tant que PDG seraient pertinents pour les jurés lors de son procès.

À l’apogée de Theranos, la start-up était évaluée à 9 milliards de dollars et Holmes était présentée comme la plus jeune milliardaire autodidacte au monde. La société s’est effondrée en 2018 à la suite d’une enquête du Wall Street Journal qui a révélé des défaillances dans la technologie des tests sanguins.

Davila s’est prononcée sur plus de 20 requêtes en duel sur ce que les jurés peuvent entendre lors de son procès, qui doit débuter le 30 août.

Une motion du gouvernement visant à admettre des SMS liés aux affaires entre Holmes et son co-accusé Ramesh « Sunny » Balwani a été rejetée par Davila.

Les procureurs disent que les messages montrent que les deux hauts dirigeants savaient à quel point Theranos se trouvait avant qu’il ne s’effondre. Dans un texte de novembre 2014 adressé à Holmes, Balwani décrit un laboratoire de Theranos comme une «zone sinistrée», ajoutant qu’il «travaillerait à résoudre ce problème».

Holmes et Balwani ont tous deux plaidé non coupables d’une douzaine d’accusations de fraude criminelle par fil en relation avec des investisseurs, des patients et des médecins trompeurs.